На Лук’янівці Skoda збила байкера і зникла з місця ДТП (фото)



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Від удару байкер впав і вилетів на зустрічну смугу Фото: Інформатор

Байкер відбувся легкими травмами

У середу, 24 квітня, на вулиці Юрія Іллєнка, 16 в Києві сталася ДТП за участю мотоцикла: автомобіль Skoda Octavia зачепив мотоцикл Ducatti.

Аварія трапилася близько 6:40. Про це повідомляє Інформатор.

За словами очевидців, обидва транспортні засоби рухалися вулицею Іллєнка в бік станції метро «Дорогожичі». У якийсь момент Skoda почала перелаштовуватися в іншу смугу руху і вдарила заднім крилом мотоцикл.

Від удару байкер впав і юзом вилетів на зустрічну смугу. При цьому автомобіль навіть не зупинився і продовжив рух. Skoda виїхала по вулиці Герцена в невідомому напрямку.

На місце викликали медиків, які оглянули мотоцикліста. Він не отримав серйозних травм і госпіталізація не знадобилася. Також прибув екіпаж патрульної поліції, який і буде з'ясовувати всі деталі події. Подробиці встановлюються.

Як повідомлялося, 23 квітня у Голосіївському районі Києва на перехресті вулиць Михайла Максимовича та провулку Охтирського сталася ДТП з потерпілим: зіткнулися автомобіль Saab 9000 і мотоцикл Honda.