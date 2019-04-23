Під Києвом Mercedes протаранив дві автівки і врізався в АЗС (фото, відео)



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Mercedes зупинився в стіні заправної станції Фото: Інформатор

В результаті аварії травмувались водій Hyundai і його 13-річний син

У вівторок, 23 квітня, на Старообухівській трасі під Києвом зіткнулися три автомобілі: позашляховик Mercedes відправив у кювет Hyundai, протаранив Audi і врізався в заправну станцію.

В результаті ДТП постраждали двоє людей. Про це повідомляє Інформатор.

Зіткнення сталося близько 12:30.

За словами поліцейських, Hyundai з дитиною в салоні їхав з боку Києва і зупинився на повороті на Козин на світлофорі. У цей момент в нього на повному ходу влетів Mercedes. Від удару Hyundai викинуло в кювет, а чорний позашляховик продовжив рух і, врізавшись ще і в Audi, зупинився в стіні заправної станції.

В результаті аварії травмувались водій Hyundai і його 13-річний син. Їх госпіталізували медики.

Обставини ДТП на місці з'ясовувала слідчо-оперативна група.

Як повідомлялося, в Києві на вулиці Набережно-Хрещатицькій поблизу пішохідного мосту зіткнулися Geely SK і Subaru Forester.