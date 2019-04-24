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    ДТП з постраждалими біля метро «Васильківська»: зіткнулися автівка і мотоцикл (фото, відео)

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    ДТП з постраждалими біля метро «Васильківська»: зіткнулися автівка і мотоцикл (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    В результаті аварії постраждала дівчина-пасажир мотоцикла

    У вівторок, 23 квітня, у Голосіївському районі Києва на перехресті вулиць Михайла Максимовича та провулку Охтирського сталася ДТП з потерпілим: зіткнулися автомобіль Saab 9000 і мотоцикл Honda.

    Аварія трапилася близько 22:15. Про це повідомляє Інформатор.

    За попередньою інформацією, пілот мотоцикла з дівчиною-пасажиром рухався по Максимовича і повертав ліворуч, на прибудинкову територію. У цей момент в сторону станції метро «Васильківська» їхав Saab.

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    З невідомих причин автомобіль і мотоцикл зіткнулися. При цьому в учасників ДТП були різні думки про те, що трапилося.

    В результаті аварії постраждала дівчина, її госпіталізували в лікарню з переломом ноги.

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    ДТП з постраждалими біля метро «Васильківська»: зіткнулися автівка і мотоцикл (фото, відео)
    ДТП з постраждалими біля метро «Васильківська»: зіткнулися автівка і мотоцикл (фото, відео)
    ДТП з постраждалими біля метро «Васильківська»: зіткнулися автівка і мотоцикл (фото, відео)
    ДТП з постраждалими біля метро «Васильківська»: зіткнулися автівка і мотоцикл (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    На місці працювала патрульна поліція, медики та слідчо-оперативна група. Правоохоронцям доведеться з'ясовувати, хто винен в цій аварії. Деталі інциденту з'ясовуються.

    Як повідомлялося, 23 квітня на перехресті вулиць Миколи Закревського і Сержа Лифаря (колишня Сабурова) у Деснянському районі Києва сталася ДТП за участю пішохода: маршрутний автобус №590 збив чоловіка.

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