ДТП з постраждалими біля метро «Васильківська»: зіткнулися автівка і мотоцикл (фото, відео)
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В результаті аварії постраждала дівчина-пасажир мотоцикла
У вівторок, 23 квітня, у Голосіївському районі Києва на перехресті вулиць Михайла Максимовича та провулку Охтирського сталася ДТП з потерпілим: зіткнулися автомобіль Saab 9000 і мотоцикл Honda.
Аварія трапилася близько 22:15. Про це повідомляє Інформатор.
За попередньою інформацією, пілот мотоцикла з дівчиною-пасажиром рухався по Максимовича і повертав ліворуч, на прибудинкову територію. У цей момент в сторону станції метро «Васильківська» їхав Saab.
З невідомих причин автомобіль і мотоцикл зіткнулися. При цьому в учасників ДТП були різні думки про те, що трапилося.
В результаті аварії постраждала дівчина, її госпіталізували в лікарню з переломом ноги.
На місці працювала патрульна поліція, медики та слідчо-оперативна група. Правоохоронцям доведеться з'ясовувати, хто винен в цій аварії. Деталі інциденту з'ясовуються.
Як повідомлялося, 23 квітня на перехресті вулиць Миколи Закревського і Сержа Лифаря (колишня Сабурова) у Деснянському районі Києва сталася ДТП за участю пішохода: маршрутний автобус №590 збив чоловіка.