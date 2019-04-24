На Троєщині маршрутка збила пішохода (фото, відео)



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Автобус був на маршруті і їхав по Закревського в сторону Лифаря Фото: Інформатор

Постраждалого госпіталізували в лікарню

У вівторок, 23 квітня, на перехресті вулиць Миколи Закревського і Сержа Лифаря (колишня Сабурова) у Деснянському районі Києва сталася ДТП за участю пішохода: маршрутний автобус №590 збив чоловіка.

Аварія трапилася близько 20:45. Про це повідомляє Інформатор.

За попередньою інформацією, автобус був на маршруті і їхав по Закревського в сторону Лифаря. У цей момент чоловік хотів перейди проїжджу частину. Водій автобуса намагався уникнути зіткнення, але йому цього не вдалося. Удар припав на праву сторону автомобіля. Після цього чоловік впав на бордюр.

Потерпілому близько 42-х років. Його в несвідомому стані госпіталізували до лікарні. Попередньо, у чоловіка відкрита черепно-мозкова травма.

Варто зазначити, що в 20 метрах від місця ДТП знаходиться регульований пішохідний перехід.

На місці працював екіпаж патрульної поліції, медики та слідчо-оперативна група. Деталі інциденту з'ясовуються.

Нагадаємо, 23 квітня на Старообухівській трасі під Києвом зіткнулися три автомобілі: позашляховик Mercedes відправив у кювет Hyundai, протаранив Audi і врізався в заправну станцію.