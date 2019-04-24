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    Новини

    На Троєщині маршрутка збила пішохода (фото, відео)

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    Автобус був на маршруті і їхав по Закревського в сторону Лифаря - На Троєщині маршрутка збила пішохода (фото, відео)
    Автобус був на маршруті і їхав по Закревського в сторону Лифаря
    Фото: Інформатор

    Постраждалого госпіталізували в лікарню

    У вівторок, 23 квітня, на перехресті вулиць Миколи Закревського і Сержа Лифаря (колишня Сабурова) у Деснянському районі Києва сталася ДТП за участю пішохода: маршрутний автобус №590 збив чоловіка.

    Аварія трапилася близько 20:45. Про це повідомляє Інформатор.

    За попередньою інформацією, автобус був на маршруті і їхав по Закревського в сторону Лифаря. У цей момент чоловік хотів перейди проїжджу частину. Водій автобуса намагався уникнути зіткнення, але йому цього не вдалося. Удар припав на праву сторону автомобіля. Після цього чоловік впав на бордюр.

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    Потерпілому близько 42-х років. Його в несвідомому стані госпіталізували до лікарні. Попередньо, у чоловіка відкрита черепно-мозкова травма.

    Варто зазначити, що в 20 метрах від місця ДТП знаходиться регульований пішохідний перехід.

    На місці працював екіпаж патрульної поліції, медики та слідчо-оперативна група. Деталі інциденту з'ясовуються.

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    На Троєщині маршрутка збила пішохода (фото, відео)
    На Троєщині маршрутка збила пішохода (фото, відео)
    На Троєщині маршрутка збила пішохода (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Нагадаємо, 23 квітня на Старообухівській трасі під Києвом зіткнулися три автомобілі: позашляховик Mercedes відправив у кювет Hyundai, протаранив Audi і врізався в заправну станцію.

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