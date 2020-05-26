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    Чоловік намагався вчинити самогубство на станції київського метро

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    Від останнього кроку чоловіка врятував правоохоронець - Чоловік намагався вчинити самогубство на станції київського метро
    Від останнього кроку чоловіка врятував правоохоронець
    Фото: Нацполіція

    Чоловік намагається зістрибнути з мосту на проїжджу частину

    Киянин намагався покінчити життя, зістрибнувши з мосту на станції метро «Дніпро» на проїжджу частину. Завдяки оперативному реагуванню правоохоронця та чергової по станції чоловіка вдалось врятувати. Наразі він перебуває у лікарні.

    Як повідомляє пресслужба поліції Києва, до поліцейського, який ніс службу на станції метро «Дніпро», надійшла інформація про те, що невідомий чоловік намагається зістрибнути з мосту на проїжджу частину. Правоохоронець прибув на платформу, аби з’ясувати обставини.

    «На місці я побачив, як незнайомець перекинув за огорожу одну ногу і намагався стрибнути. Я почав розмовляти та повільно наближатись до нього, а потім разом із черговою по станції схопив його за одяг, зняв із поручнів та тримав до приїзду лікарів», - розповів поліцейський управління поліції в метрополітені ГУНП у Києві Вадим Поліщук.

    Потерпілий розповів правоохоронцям, що хотів звести рахунки з життям через сімейні труднощі.

    Наразі чоловік перебуває у лікарняному закладі.

    Поліцейські з’ясовують усі обставини та мотиви скоєного.

    Національна поліція України Київ метро самогубство чоловік
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