У лісі на Тернопільщині юнак намагався вкоротити собі віку



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Чоловік вже був у петлі, коли правоохоронці підійшли до нього

Полісмени врятували молоду людину від смерті

Сьогодні, 29 червня, в Тернопільській області поліцейські помітили чоловіка, який намагався повіситись у лісі. Вони врятували чоловіка та викликали йому швидку. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України.

У поліції повідомили, що близько другої години ночі, під час патрулювання, в лісовому масиві біля села Ладичин Требовлянського району помітили силует. Підійшовши ближче побачили чоловіка, який намагався покінчити життя самогубством через повішання.

«Незнайомець вже був у петлі, коли правоохоронці підійшли до нього. Вони зняли краянина та надали йому домедичну допомогу до приїзду швидкої. Ним виявився житель села Микулинці, Теребовлянського району, 1998 року народження», - зазначають у пресслужбі.

Також додають, що чоловік, який зараз перебуває у медзакладі, прийшовши до тями, подякував поліцейським за те, що врятували його від необдуманого вчинку.



Відомості про подію внесено в Журнал єдиного обліку повідомлень та звернень громадян. За цим фактом проводиться перевірка, поліцейські з’ясовують обставини події.