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    У лісі на Тернопільщині юнак намагався вкоротити собі віку

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    <span>Чоловік вже був у петлі, коли правоохоронці підійшли до нього</span> - У лісі на Тернопільщині юнак намагався вкоротити собі віку
    Чоловік вже був у петлі, коли правоохоронці підійшли до нього

    Полісмени врятували молоду людину від смерті

    Сьогодні, 29 червня, в Тернопільській області поліцейські помітили чоловіка, який намагався повіситись у лісі. Вони врятували чоловіка та викликали йому швидку. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України.

    У поліції повідомили, що близько другої години ночі, під час патрулювання, в лісовому масиві біля села Ладичин Требовлянського району помітили силует. Підійшовши ближче побачили чоловіка, який намагався покінчити життя самогубством через повішання.

    «Незнайомець вже був у петлі, коли правоохоронці підійшли до нього. Вони зняли краянина та надали йому домедичну допомогу до приїзду швидкої. Ним виявився житель села Микулинці, Теребовлянського району, 1998 року народження», - зазначають у пресслужбі.

    Також додають, що чоловік, який зараз перебуває у медзакладі, прийшовши до тями, подякував поліцейським за те, що врятували його від необдуманого вчинку.

    Відомості про подію внесено в Журнал єдиного обліку повідомлень та звернень громадян. За цим фактом проводиться перевірка, поліцейські з’ясовують обставини події.

    лікарня Тернопільщина самогубство поліція
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