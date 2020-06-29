Дружина депутата Миколаївської облради загинула від поранення в голову



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Жінка померла на місці події

Депутат заявив у поліцію, що його дружина застрелилася

Сьогодні, 29 червня, близько десятої години ранку до поліції надійшло повідомлення від 34-річного депутата Миколаївської обласної ради про те, що його дружина з травматичної зброї спричинила собі поранення в голову.

Про це повідомляє пресслужба поліції Миколаївської області.

На місце події виїхали патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група, керівництво поліції.

33-річна жінка померла на місці події. Її чоловік знаходився у помешканні. Наразі всі обставини та причини події з’ясовуються.

Попередньо, як того вимагає процедура у подібних випадках, розпочато розслідування за ч. 1 ст. 115 ККУ.

Як повідомлялося, у Новоград-Волинському районі чоловік вистрілив в спину дівчині з рушниці, а потім застрелився сам. Інцидент стався в селі Тальки. Там 41-річний зловмисник вбив 19-річну дівчину. Далі чоловік покінчив життя самогубством. Їх тіла знайшли на одній з вулиць.