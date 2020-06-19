Падіння жінки з дитиною з вікна будинку: поліція розслідує справу як «замах на вбивство»
У лікарні жінці та хлопчику надається невідкладна допомога
Столичні правоохоронці встановлюють обставини падіння матері з дитиною з вікна будинку на столичному Печерську.
40-річну жінку з 3-річним хлопчиком госпіталізували. Поліція опитує рідних, сусідів, свідків. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.
«До поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Івана Мазепи жінка з дитиною випала з вікна на 4-му поверсі. На місце події відразу виїхали слідчо-оперативна група Печерського управління полії та бригада швидкої допомоги. Медики госпіталізували жінку і 3-річного хлопчика, їм надається невідкладна допомога», - розповіли правоохоронці.
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (Замах на вбивство) Кримінального кодексу України.
Наразі правоохоронці спілкуються із родичами жінки, які перебували в момент трагедії у квартирі, та з’ясовують усі обставини цієї події.
Як повідомлялося, 19 червня на вул. Івана Мазепи жінка з дитиною на руках вистрибнула з вікна четвертого поверху.