Падіння жінки з дитиною з вікна будинку: поліція розслідує справу як «замах на вбивство»



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Трагічний випадок стався на вулиці Івана Мазепи Фото: Київ оперативний

У лікарні жінці та хлопчику надається невідкладна допомога

Столичні правоохоронці встановлюють обставини падіння матері з дитиною з вікна будинку на столичному Печерську.

40-річну жінку з 3-річним хлопчиком госпіталізували. Поліція опитує рідних, сусідів, свідків. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

«До поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Івана Мазепи жінка з дитиною випала з вікна на 4-му поверсі. На місце події відразу виїхали слідчо-оперативна група Печерського управління полії та бригада швидкої допомоги. Медики госпіталізували жінку і 3-річного хлопчика, їм надається невідкладна допомога», - розповіли правоохоронці.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (Замах на вбивство) Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці спілкуються із родичами жінки, які перебували в момент трагедії у квартирі, та з’ясовують усі обставини цієї події.

Як повідомлялося, 19 червня на вул. Івана Мазепи жінка з дитиною на руках вистрибнула з вікна четвертого поверху.