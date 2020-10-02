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    На Нивках комунальники замурували дерево в асфальт (фото)

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    Кореневище дерева залили асфальтом - На Нивках комунальники замурували дерево в асфальт (фото)
    Кореневище дерева залили асфальтом
    Фото: dtp.kiev.ua

    Про наслідки своєї роботи комунальники не задумувались

    На вулиці Щербаківського, 31-А (колишня вул. Щербакова) у Шевченківському районі Києва (місцевість Нивки) комунальники під час укладання асфальту на тротуарі замурували кореневище дерева.

    Фото такої роботи комунальних служб оприлюднено на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook.

    «Комунальники настільки захопилися укладанням асфальту, що замурували в нього дерево», - йдеться в дописі.

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    Раніше у соцмережі з'явились фото «поливу дерев у дощ». Комунальне об’єднання «Київзеленбуд» роз’яснило, чому поливають дерева під час дощу.

    Київ дороги рослини
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