На Нивках комунальники замурували дерево в асфальт (фото)
Про наслідки своєї роботи комунальники не задумувались
На вулиці Щербаківського, 31-А (колишня вул. Щербакова) у Шевченківському районі Києва (місцевість Нивки) комунальники під час укладання асфальту на тротуарі замурували кореневище дерева.
Фото такої роботи комунальних служб оприлюднено на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook.
«Комунальники настільки захопилися укладанням асфальту, що замурували в нього дерево», - йдеться в дописі.
Раніше у соцмережі з'явились фото «поливу дерев у дощ». Комунальне об’єднання «Київзеленбуд» роз’яснило, чому поливають дерева під час дощу.