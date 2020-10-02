На Нивках комунальники замурували дерево в асфальт (фото)



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Кореневище дерева залили асфальтом Фото: dtp.kiev.ua

Про наслідки своєї роботи комунальники не задумувались

На вулиці Щербаківського, 31-А (колишня вул. Щербакова) у Шевченківському районі Києва (місцевість Нивки) комунальники під час укладання асфальту на тротуарі замурували кореневище дерева.

Фото такої роботи комунальних служб оприлюднено на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook.

«Комунальники настільки захопилися укладанням асфальту, що замурували в нього дерево», - йдеться в дописі.

Раніше у соцмережі з'явились фото «поливу дерев у дощ». Комунальне об’єднання «Київзеленбуд» роз’яснило, чому поливають дерева під час дощу.