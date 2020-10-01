У Києві комунальники поливають дерева під час дощу: зеленбудівці назвали причину



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Полив дерев під час дощу Фото із соцмереж

Зеленбудівці вносять добрива у вигляді водного розчину

У середу, 30 вересня, коли у Києві весь день ішов дощ, мешканці міста помітили, що комунальники поливають дерева. У соцмережі почали постити «полив дерев у дощ».

Комунальне об’єднання «Київзеленбуд» роз’яснило, чому поливають дерева під час дощу.

«Окрім поливу, як важливої складової догляду за зеленими насадженнями, для росту та розвитку рослин потрібні й добрива. Звертаємо увагу, що необхідною умовою внесення добрив у вигляді водного розчину є достатній рівень зволоженості ґрунтів. Зволоженість ґрунту впливає на швидкість взаємодії поживних речовин, що потрапляють у ґрунт з добривами і ґрунтовими мікроорганізмами. Супутні компоненти, що утворюються в ході хімічних реакції, швидше нейтралізують свій негативний вплив на ґрунтову екосистему, процес засвоєння поживних речовин рослинами значно прискорюється», - розповіли зеленбудівці.

Вони також додали, що такі заходи як внесення добрив проводяться систематично, зазвичай зранку або ввечері, коли спадає спека, а в прохолодну погоду, дощову – і вдень.

До слова, у ніч на 1 жовтня в результаті пориву вітру впало дерево на вулиці Попудренка в Києві.

Нагадаємо, 30 жовтня у Києві розпочався дощ. За прогнозом синоптиків, дощитиме впродовж 4 днів. У зв'язку з цим дорожні служби готуються до можливих підтоплень на вулицях Києва.