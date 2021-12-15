На Оболоні BMW зніс припарковані авто і врізався в будівлю ТРЦ (фото, відео)
Лікарі шпиталізували водія та пасажира BMW
У ніч на 15 грудня на Оболонському проспекті сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє «Київ оперативний».
Аварія трапилася близько 00:30. Водій BMW на доволі високій швидкості зніс два припаркованих автомобілі Ford і Toyota та влетів у будівлю ТРЦ DreamTown.
За даними свідків, у BMW, крім водія, ще був пасажир. Нібито обидва вони були у стані сильного алкогольного сп’яніння.
Внаслідок ДТП постраждали водій «німця» і пасажир. Їх забрала «швидка» до лікарні.
На місці автопригоди працювали правоохоронці.
Як повідомлялося, 14 грудня на автодорозі Київ–Суми між селами Красилівка та Гоголів Броварського району сталася дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками. 51-річний водій автомобіля Renault Kangoo не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини дороги, в результаті чого перекинувся на дах.