На Оболоні BMW зніс припарковані авто і врізався в будівлю ТРЦ (фото, відео)

Лікарі шпиталізували водія та пасажира BMW

У ніч на 15 грудня на Оболонському проспекті сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє «Київ оперативний».

Аварія трапилася близько 00:30. Водій BMW на доволі високій швидкості зніс два припаркованих автомобілі Ford і Toyota та влетів у будівлю ТРЦ DreamTown.

За даними свідків, у BMW, крім водія, ще був пасажир. Нібито обидва вони були у стані сильного алкогольного сп’яніння.

Внаслідок ДТП постраждали водій «німця» і пасажир. Їх забрала «швидка» до лікарні.

На місці автопригоди працювали правоохоронці.

Як повідомлялося, 14 грудня на автодорозі Київ–Суми між селами Красилівка та Гоголів Броварського району сталася дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками. 51-річний водій автомобіля Renault Kangoo не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини дороги, в результаті чого перекинувся на дах.