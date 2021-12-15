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    На Оболоні BMW зніс припарковані авто і врізався в будівлю ТРЦ (фото, відео)

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    BMW&nbsp;врізався в будівлю ТРЦ DreamTown - На Оболоні BMW зніс припарковані авто і врізався в будівлю ТРЦ (фото, відео)
    BMW врізався в будівлю ТРЦ DreamTown
    фото: Київ оперативний

    Лікарі шпиталізували водія та пасажира BMW

    У ніч на 15 грудня на Оболонському проспекті сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    Аварія трапилася близько 00:30. Водій BMW на доволі високій швидкості зніс два припаркованих автомобілі Ford і Toyota та влетів у будівлю ТРЦ DreamTown.

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    На Оболоні BMW зніс припарковані авто і врізався в будівлю ТРЦ (фото, відео)
    На Оболоні BMW зніс припарковані авто і врізався в будівлю ТРЦ (фото, відео)
    На Оболоні BMW зніс припарковані авто і врізався в будівлю ТРЦ (фото, відео)
    На Оболоні BMW зніс припарковані авто і врізався в будівлю ТРЦ (фото, відео)
    фото: Київ оперативний

    За даними свідків, у BMW, крім водія, ще був пасажир. Нібито обидва вони були у стані сильного алкогольного сп’яніння.

    Внаслідок ДТП постраждали водій «німця» і пасажир. Їх забрала «швидка» до лікарні.

    На місці автопригоди працювали правоохоронці.

    Як повідомлялося, 14 грудня на автодорозі Київ–Суми між селами Красилівка та Гоголів Броварського району сталася дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками. 51-річний водій автомобіля Renault Kangoo не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини дороги, в результаті чого перекинувся на дах.

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    Теги: ДТП Київ водій автомобіль
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    На Оболоні BMW зніс припарковані авто і врізався в будівлю ТРЦ (фото, відео)