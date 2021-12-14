На Київщині маршрутка збила чоловіка (фото)

ДТП на вул. Київській у Броварах

Чоловік перетинав проїжджу частину дорогу у невстановленому для переходу місці

13 грудня близько 19:00 на вулиці Київській у Броварах сталася дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутного автобуса та пішохода. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

42-річний водій, керуючи маршрутним автобусом марки «Богдан» сполученням Бровари-Київ, здійснив наїзд на пішохода, який перетинав проїжджу частину дорогу у невстановленому для переходу місці.

В результаті автопригоди 61-річний броварчанин отримали тілесні ушкодження, його доставлено до лікарні із діагнозом «полі травма».

На місці події працювали група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група Броварського районного управління поліції та медики.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Наразі встановлюються усі обставини та причини ДТП.

Як повідомлялося, 13 грудня на столичній вулиці Академіка Заболотного сталася масова ДТП – зіткнулися п'ять автомобілів.

У ДТП із трьома автобусами під Києвом постраждали чотири пасажири.

12 грудня на автошляху Н-08 сполученням Бориспіль–Дніпро сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів, у результаті якої постраждали двоє малолітніх дітей.