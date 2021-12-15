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    Смертельна ДТП на Київщині: автівка перекинулася в кюветі (фото)

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    Автомобіль перекинувся на дах - Смертельна ДТП на Київщині: автівка перекинулася в кюветі (фото)
    Автомобіль перекинувся на дах
    фото: Нацполіція

    Загинув 75-річний пасажир автомобіля

    14 грудня на автодорозі Київ-Суми між селами Красилівка та Гоголів Броварського району сталася дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    51-річний водій автомобіля Renault Kangoo не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини дороги, в результаті чого перекинувся на дах.

    Внаслідок аварії 75-річний пасажир автівки від отриманих травм помер на місці ДТП, а водія доправлено до місцевої лікарні.

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    Смертельна ДТП на Київщині: автівка перекинулася в кюветі (фото)
    Смертельна ДТП на Київщині: автівка перекинулася в кюветі (фото)
    фото: Нацполіція

    На місці події працювали працівники реагування патрульної поліції, слідчо-оперативної групи Броварського районного управління поліції. Вони встановлять усі обставини автопригоди.

    Наразі слідчими вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

    Нагадаємо, у ДТП із трьома автобусами під Києвом постраждали чотири пасажири.

    12 грудня на автошляху Н-08 сполученням Бориспіль–Дніпро сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів, у результаті якої постраждали двоє малолітніх дітей.

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    Теги: Національна поліція України ДТП смерть водій Київщина автомобіль
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    Смертельна ДТП на Київщині: автівка перекинулася в кюветі (фото)