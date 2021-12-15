Смертельна ДТП на Київщині: автівка перекинулася в кюветі (фото)

Загинув 75-річний пасажир автомобіля

14 грудня на автодорозі Київ-Суми між селами Красилівка та Гоголів Броварського району сталася дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

51-річний водій автомобіля Renault Kangoo не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини дороги, в результаті чого перекинувся на дах.

Внаслідок аварії 75-річний пасажир автівки від отриманих травм помер на місці ДТП, а водія доправлено до місцевої лікарні.

На місці події працювали працівники реагування патрульної поліції, слідчо-оперативної групи Броварського районного управління поліції. Вони встановлять усі обставини автопригоди.

Наразі слідчими вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, у ДТП із трьома автобусами під Києвом постраждали чотири пасажири.

12 грудня на автошляху Н-08 сполученням Бориспіль–Дніпро сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів, у результаті якої постраждали двоє малолітніх дітей.