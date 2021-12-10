У Києві п’яний 20-річний водій BMW тікав від патрульних (відео)

Водій не зупинився на вимогу патрульних і пришвидшив рух

Правоохоронці склали на порушника два адмінпротоколи й постанову

10 грудня вранці на вулиці Великій Васильківській патрульні помітили автомобіль BMW, який на великій швидкості проїхав перехрестя на червоний сигнал світлофора.

Поліцейські рушили за порушником, але керманич не мав наміру зупинятись і пришвидшив рух, чим створював небезпеку іншим учасникам руху. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Інспектори передали орієнтування на автомобіль іншим екіпажам.

Правоохоронці виявили BMW у Солом'янському районі на вулиці Протасів Яр. Під час спілкування з водієм охоронці порядку помітили в нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Пройти огляд на стан сп'яніння водій відмовився.

Патрульні склали на 20-річного водія протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння), ст. 122-2 (Невиконання водіями вимог про зупинку) та постанову за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керувати таким транспортним засобом) КУпАП.

Як повідомлялося, 9 грудня ввечері на вулиці Сержа Лифаря в Деснянському районі Києва автомобіль ВАЗ протаранив попутну автівку і тікав від поліції. За кермом перебував п'яний водій.