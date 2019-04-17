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    Новини

    На Оболоні через аварію залишилися без води декілька будинків (адреси)

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    На Оболоні через аварію залишилися без води декілька будинків (адреси)

    Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень

    Сьогодні, 17 квітня, сталася аварія на мережі холодного водопостачання у Києві. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

    Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Оболонська, з 13 по 15.

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

    Як повідомлялося, компанія оприлюднила графік відключень холодного водопостачання у зв’язку з плановими ремонтними роботами на мережі. Дивіться, де сьогодні не буде води.

    Раніше «Київводоканал» нагадав мешканцям міста, що не можна викидати в унітаз.

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