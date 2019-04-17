На Оболоні через аварію залишилися без води декілька будинків (адреси)



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Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень

Сьогодні, 17 квітня, сталася аварія на мережі холодного водопостачання у Києві. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Оболонська, з 13 по 15.

«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

Як повідомлялося, компанія оприлюднила графік відключень холодного водопостачання у зв’язку з плановими ремонтними роботами на мережі. Дивіться, де сьогодні не буде води.

Раніше «Київводоканал» нагадав мешканцям міста, що не можна викидати в унітаз.