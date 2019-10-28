На Оболоні чоловік двічі за день обікрав будівельний магазин (фото)



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Вкрадені товари зловмисник збував на ринку Фото: Нацполіція

Перший раз зловмисник завдав збитків магазину на понад 14 тис. грн

На столичній Оболоні правоохоронці затримали чоловіка, який обікрав будівельний маркет.

До поліції надійшло повідомлення про те, що у супермаркеті на вулиці Полярній в Оболонському районі охоронці затримали відвідувача із товаром, за який він не розрахувався. Співробітники магазину помітили, як чоловік тривалий час прогулювався поміж торгівельних рядів та завантажував товари у візок. Проте через деякий час він вийшов із магазину без будь-яких покупок, чим ще більше привернув увагу охорони.

Прослідкувавши за ним по камерах відеоспостереження, працівники магазину побачили, як покупець вийшов у інше торгове приміщення на вулиці, де перекинув товари через паркан, після чого втік.

Як повідомляє пресслужба поліції Києва, на місце події виїхала слідчо-оперативна група Оболонського управління. Правоохоронці опитали співробітників супермаркету та проаналізували відеозаписи з камер спостереження. Вони встановили, що чоловік вранці цього ж дня вже відвідував цей магазин і у такий спосіб виніс товари, не сплативши за них. У ході першочергових слідчих дій співробітники поліції встановили особу зловмисника та затримали його неподалік маркету в момент, коли він забирав зі схованки вкрадений товар.

Поліцейським правопорушник розповів, що вкрадені вранці товари він збув на ринку, тож вирішив повторити свій «вдалий» шопінг. Перший раз зловмисник завдав збитків магазину на суму 14 200 гривень. У другий свій візит до магазину чоловік вкрав товару на 8 700 гривень.

Зловмисником виявився 33-річний киянин, який неодноразово був засуджений за майнові злочини. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та доставили до управління поліції.

Чоловіку повідомлено про підозру у злочині за ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.