У Києві поліція затримала іноземця-клофелінщика



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Затриманий - 45-річний іноземець, який два місяці тому приїхав до столиці Фото: Нацполіція

До напоїв потерпілих зловмисник додавав невідому речовину, після якої останні втрачали свідомість

Столичні правоохоронці затримали іноземця, який під час спільного відпочинку підсипав у напої потерпілих лікарську речовину, від якої останні втрачали свідомість. Користуючись їх безпорадним станом, чоловік забирав у жертв мобільні телефони, ювелірні вироби та гроші.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

До Дніпровського управління поліції звернулася 41-річна киянка, яка повідомила, що після вживання безалкогольних напоїв із чоловіком, з яким нещодавно познайомилася, втратила свідомість. Після цього, прийшовши до тями, жінка виявила відсутність двох мобільних телефонів та банківських карток. Правоохоронці задокументували даний злочин та розпочали пошуки зловмисника.

Втім, через декілька днів із аналогічними заявами звернулося ще троє іноземців. Вони зазначили, що на вулиці зустрілися з чоловіком, котрий запропонував їм продовжити знайомство у лазні. Та під час відпочинку втратили свідомість і згодом виявили відсутність особистих речей.

Як розповів начальник Дніпровського управління поліції Олександр Кузьмін, у ході розслідування правоохоронці встановили, що до напоїв потерпілих зловмисник додавав невідому речовину, після якої останні втрачали свідомість.

«Провівши комплекс оперативно-розшукових заходів, ми встановили місцезнаходження підозрюваного та затримали його біля квартири. Ним виявився 45-річний іноземець, який два місяці тому приїхав до столиці та орендував квартиру подобово. Під час поверхневої перевірки у правопорушника виявили та вилучили ґаджети потерпілих та медичний препарат, який він підливав своїм жертвам», - наголосив правоохоронець.

Наразі призначено експертизи для того, аби встановити, яку саме речовину використовував фігурант. Правопорушнику повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

Суд обрав затриманому запобіжний захід – тримання під вартою. Триває досудове розслідування.

Також працівники поліції перевіряють причетність зловмисника до скоєння аналогічних злочинів на території столиці.

Як повідомлялося, нещодавно у Києві поліція затримала трьох жінок, які підозрюються у розбійному нападі на чоловіка. Зловмисниці підсипали у напій чоловіка невідому речовину, у результаті чого він почав втрачати свідомість, а потім пограбували