У Києві затримано грабіжників, які вистежували своїх жертв біля розважальних закладів



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Затриманими виявилися 34-річний мешканець Запорізької області та 28-річний львів'янин Фото: Нацполіція

Злодії відібрали у двох перехожих особисте майно та намагалися втекти

Біля стації метро «Позняки» на проспекті Миколи Бажана у Києві на 29-річного місцевого мешканця та його 22-річного знайомого напали троє невідомих та відібрали мобільний телефон, документи та особисті речі.

Про це потерпілий повідомив на спецлінію 102. Цю інформацію черговий передав співробітникам кримінальної поліції, а також екіпажам патрульної поліції та працівникам полку поліції особливого призначення №1, які перебували неподалік від місця злочину.

Як повідомляє пресслужба поліції Києва, під час опрацьовування отриманого орієнтування поліцейські виявили двох осіб, схожих за прикметами. Чоловіки намагалися втекти, але їх затримали. При поверхневому огляді у затриманих вилучили мобільний телефон та інше майно, а також ніж, якій належить одному з грабіжників.

«Потерпілі вказали на своїх кривдників та впізнали свої речі. Затриманими виявилися 34-річний мешканець Запорізької області та 28-річний львів'янин. Також ми встановили, що вони біля розважальних закладів відстежували громадян на підпитку з метою пограбування. Тож перевіряємо причетність затриманих до вказаних злочинів», - розповів начальник Дарницького управління поліції Володимир Ткаченко.

Правопорушників затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм обирають міру запобіжного заходу. Оперативники встановлюють місцезнаходження третього спільника, а також причетність затриманих до аналогічних правопорушень.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною другою статті 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.