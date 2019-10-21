Грабіжник, який пів року перебував у розшуку, попався на крадіжці у маршрутці



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Правопорушником виявився 40-річний уродженець іншої країни Фото: Нацполіція

Зловмисник поцупив у пасажирки маршрутки мобільний телефон

Столичні оперативники затримали за крадіжку чоловіка, який пів року перебував у розшуку за аналогічний злочин.

Як повідомляє пресслужба поліції Києва, до правоохоронців від киянки надійшло повідомлення про те, що у громадському транспорті з кишені її куртки викрали мобільний телефон. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції.

У ході відпрацювання отриманої інформації на вулиці Ушинського співробітники оперативно-пошукового відділу управління карного розшуку столичної поліції помітили підозрілого чоловіка. Поліцейські зупинили його для перевірки та у ході поверхневого огляду виявили у нього мобільний телефон потерпілої.

Фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Правопорушником виявився 40-річний уродженець іншої країни, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння аналогічних злочинів. Також з’ясувалось, що він розшукується іншим управлінням поліції за вчинення крадіжки.

Слідчим Солом’янського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до п’яти років ув’язнення.

Як повідомлялося, у столичному Гідропарку патрульні поліцейські затримали мешканця Закарпаття за пограбування жінки.