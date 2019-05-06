На Оболоні чоловік стріляв із автомата в супутника своєї колишньої дружини (фото, відео)



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Здійснивши шість пострілів, чоловік викинув зброю Фото: Нацполіція

Конфлікт між чоловіками через ревнощі виникає вже не вперше

У неділю, 5 травня, близько 22:00 сталася стрілянина у розважальному закладі на столичній Оболоні. На місці події працювали екіпажі патрульної поліції, слідчо-оперативні групи територіального управління поліції та столичного главку, повідомляє прес-служба поліції Києва.

Як розповів начальник Оболонського управління поліції Віталій Биков, потерпілий разом із дівчиною та друзями відпочивали на літній терасі. До них підійшов колишній чоловік супутниці постраждалого, і між ними виник словесний конфлікт на ґрунті ревнощів. У розпалі сварки правопорушник повернувся до свого авто, дістав із салону предмет, схожий на автомат, та почав стріляти у чоловіка.

«Здійснивши шість пострілів, він викинув зброю, сів в авто та зник з місця події. Одна із куль влучила у стопу постраждалому, чоловіка госпіталізували та прооперували. Наразі загрози його життю та здоров’ю немає. Відомо, що 37-річний потерпілий - киянин, конфлікт між чоловіками через ревнощі виникає вже не вперше», - повідомив начальник управління поліції.

Поліцейські оглянули місце події, опитали свідків, опрацювали відео з камер спостереження. Отримавши інформацію про марку та номер авто, яким втік зловмисник, правоохоронці ввели в дію оперативний план «Сирена», аби розшукати та затримати зловмисника.

Першими автомобіль втікача виявив екіпаж патрульної поліції, який почав переслідування. Зрештою правопорушник вирішив здатися та самостійно приїхав до територіального управління поліції. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відомо, що фігуранту – 45 років, він є місцевим мешканцем, раніше проблем із законом не мав.

З місця злочину поліцейські вилучили речові докази: предмети, ззовні схожі на автомат, гільзи та магазин із набоями до пістолету. Окрім того, під час огляду автомобіля зловмисника виявили та вилучили предмети, схожі на нарізну зброю та боєприпаси. Вилучені речі направлені на проведення відповідних експертиз.

Слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальні провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство, вчинене із вогнепальної зброї) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до семи років позбавлення волі. Вирішується питання про обрання зловмиснику запобіжного заходу.