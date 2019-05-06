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    На столичному Печерську пролунав вибух (фото)

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    У переході&nbsp;жінка підпалила пакет із особистими речами - На столичному Печерську пролунав вибух (фото)
    У переході жінка підпалила пакет із особистими речами
    Фото: Нацполіція

    Правоохоронці встановили причину вибуху на вулиці Басейній

    До чергової частини Печерського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Басейній пролунав вибух. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група, вибухотехніки та рятувальники, повідомляє прес-служба поліції Києва.

    Правоохоронці поспілкувалися зі свідками, а також вивчили записи з камер відеоспостереження. Відомо, що камери зафіксували, як жінка зайшла у перехід та розлила невідому суміш, а потім підпалила її.

    З’ясувалося, що жінка підпалила пакет із особистими речами. Звук нібито «вибуху», який почули свідки події, - це хлопок внаслідок загоряння флакона аерозольного дезодоранту, який був серед інших речей. 

    Відомості про дану подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Правопорушниці загрожує до семи років позбавлення волі. 

    Як повідомлялося, у Київській області 26-річний чоловік загинув від вибуху тротилу,

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