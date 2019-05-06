У Києві затримано інтернаціональну групу квартирних крадіїв (фото, відео)



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Зловмисників затримали, коли вони складали викрадені речі в автомобіль Фото: Нацполіція

У чоловіків вилучили гроші та речі потерпілих, а також спеціальні засоби та інструменти для вчинення злочинів

У рамках проведення цільових профілактичних заходів з нагляду та контролю за додержанням міграційного законодавства України під умовною назвою «Мігрант» працівники відділу кримінальної поліції Дарницького управління поліції разом із колегами з Управління карного розшуку столичного главку викрили групу зловмисників, яка спеціалізується на квартирних крадіжках шляхом підбору ключів та зламу замків. Також оперативники дізналися, що чоловіки заздалегідь підготувалися до вчинення крадіжки з квартири будинку, розташованої на вулиці Анни Ахматової. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Під час реалізації оперативної інформації працівники поліції затримали «квартирників» одразу після скоєння злочину: вони саме складали викрадені речі в автомобіль.

Зловмисниками виявилися 44-річний киянин та неодноразово раніше судимий за скоєння крадіжок 46-річний громадянин іншої країни. У них вилучили викрадені ноутбук, ювелірні вироби, одяг, взуття, гроші в сумі 10 тисяч доларів США та інші речі.

Також у крадіїв виявили та вилучили рукавички, спеціальні засоби радіозв’язку, набори відмичок, за допомогою яких вони проникали до чужих помешкань, та спеціальні пристрої для зламу дверних замків.

Фігурантів затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, вирішується питання про обрання зловмисникам запобіжного заходу.

Слідчим відділом Дарницького управління поліції розслідується кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі. Затриманих перевіряють на причетність до скоєння аналогічних правопорушень на території столиці.