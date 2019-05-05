На Одещині розшукують зловмисника, який обстріляв автомобіль поліції



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Внаслідок обстрілу поліцейський автомобіль отримав значні пошкодження Фото: Поліція Одеської області

Чоловік може бути озброєний мисливською рушницею та нести загрозу для оточуючих

У Великомихайлівському районі на Одещині зловмисник обстріляв автомобіль поліції.

Про це 5 травня повідомляє Відділ комунікації поліції Одеської області.

Зазначається, що в рамках кримінального провадження за фактом посягання на життя працівника правоохоронного органу співробітниками Великомихайлівського відділення поліції розшукується Павло Чумаченко, 1977 року народження.

Громадянин може бути озброєний мисливською рушницею та нести загрозу для оточуючих.

За даними Obozrevatel, перестрілка сталася в ніч на 5 травня. Зловмисник покинув місце злочину верхом на коні.

Зазначається, що розшукуваний неодноразово потрапляв в поле зору правоохоронців. За рік його дружина чотири рази викликала поліцію, звинувачуючи чоловіка в п'яному дебоші.

Нагадаємо, у Баришівці на Київщині невідомий застрелив заступника начальника Баришівського відділку поліції майора Антона Павленка. За даними ЗМІ, вбивство правоохоронця було замовним.