  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Купи сміття, шини та незаконні МАФи: інспекція виявила порушення на Солом’янці

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У дворах у Солом'янському районі виявлено звалища сміття та листя - Купи сміття, шини та незаконні МАФи: інспекція виявила порушення на Солом’янці
    У дворах у Солом'янському районі виявлено звалища сміття та листя
    Фото: КМДА

    Комісія доручила перевірити всі МАФи на Севастопольській площі

    Міська комісія з проведення осіннього місячника з благоустрою продовжує інспектування районів Києва. Сьогодні виїзна нарада відбулась у Солом’янському районі. Обстеження виявило чимало проблемних локацій. У дворах – занедбані дитячі майданчики, неприбрані відпрацьовані автошини, у зелених зонах – звалища сміття та листя, на дорогах – незавершені аварійні розриття. Впорядкування потребує центр району – Севастопольська площа. Про це повідомив перший заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба, за головування якого відбуваються контрольні виїзди.

    «Солом’янський район мені близький, бо ми з родиною живемо тут багато років. Сьогодні подолали понад 4 км та, на жаль, не можу констатувати ідеальний стан територій. Перш за все, доручив Департаменту міського благоустрою перевірити всі тимчасові споруди на Севастопольській площі: наявність дозволів на розміщення, утримання територій, переміряти площу, що займають. Ті, що не мають дозволів, – демонтувати, і ці роботи вже почали сьогодні», – додав Кулеба.

    Особлива увага приділяється аварійним розкриттям на проїжджій частині. У відповідальних є місяць, аби завершити роботи та відновити благоустрій. Усі дорожні конуси, які незаконно огороджують паркувальні місця, мають бути прибрані.

    Кулеба доручив також ліквідувати звалища в зелених зонах, у дворах та розробити механізм, як не допускати накопичення сміття в подальшому. До прикладу, встановлювати камери, огороджувати проблемні локації, інспектори благоустрою мають постійно складати на порушників адміністративні протоколи.

    1 з 14
    на весь екран згорнути
    Купи сміття, шини та незаконні МАФи: інспекція виявила порушення на Солом’янці
    Купи сміття, шини та незаконні МАФи: інспекція виявила порушення на Солом’янці
    Купи сміття, шини та незаконні МАФи: інспекція виявила порушення на Солом’янці
    Купи сміття, шини та незаконні МАФи: інспекція виявила порушення на Солом’янці
    Купи сміття, шини та незаконні МАФи: інспекція виявила порушення на Солом’янці
    Купи сміття, шини та незаконні МАФи: інспекція виявила порушення на Солом’янці
    Купи сміття, шини та незаконні МАФи: інспекція виявила порушення на Солом’янці
    Купи сміття, шини та незаконні МАФи: інспекція виявила порушення на Солом’янці
    Купи сміття, шини та незаконні МАФи: інспекція виявила порушення на Солом’янці
    Купи сміття, шини та незаконні МАФи: інспекція виявила порушення на Солом’янці
    Купи сміття, шини та незаконні МАФи: інспекція виявила порушення на Солом’янці
    Купи сміття, шини та незаконні МАФи: інспекція виявила порушення на Солом’янці
    Купи сміття, шини та незаконні МАФи: інспекція виявила порушення на Солом’янці

    «Маршрут, яким рухається комісія, нікому не відомий, окрім інспектора Департаменту міського благоустрою, який його готує. Задача – акцентувати увагу відповідальних на якомога більшій кількості проблем. Це і шини, і сміття, і необхідність ремонту майданчиків та вхідних груп у дворах. Після завершення місяця благоустрою кожен район отримає своє місце в рейтингу. І ми побачимо об’єктивну картину, як впоралися комунальні служби з поставленими задачами. Хоча повторюсь, головне – наведення ладу в Києві і робота над помилками, а не догани», – прокоментував директор Департаменту міського благоустрою Тимур Ткаченко.

    Нагадаємо, що 1 жовтня в Києві стартував місяць посиленого прибирання та впорядкування міського простору. Минулого тижня комісія перевірила Шевченківський та Печерський райони столиці.

    Теги: Київ сміття благоустрій КМДА МАФи інспекція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Купи сміття, шини та незаконні МАФи: інспекція виявила порушення на Солом’янці