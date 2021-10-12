Купи сміття, шини та незаконні МАФи: інспекція виявила порушення на Солом’янці

Комісія доручила перевірити всі МАФи на Севастопольській площі

Міська комісія з проведення осіннього місячника з благоустрою продовжує інспектування районів Києва. Сьогодні виїзна нарада відбулась у Солом’янському районі. Обстеження виявило чимало проблемних локацій. У дворах – занедбані дитячі майданчики, неприбрані відпрацьовані автошини, у зелених зонах – звалища сміття та листя, на дорогах – незавершені аварійні розриття. Впорядкування потребує центр району – Севастопольська площа. Про це повідомив перший заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба, за головування якого відбуваються контрольні виїзди.

«Солом’янський район мені близький, бо ми з родиною живемо тут багато років. Сьогодні подолали понад 4 км та, на жаль, не можу констатувати ідеальний стан територій. Перш за все, доручив Департаменту міського благоустрою перевірити всі тимчасові споруди на Севастопольській площі: наявність дозволів на розміщення, утримання територій, переміряти площу, що займають. Ті, що не мають дозволів, – демонтувати, і ці роботи вже почали сьогодні», – додав Кулеба.

Особлива увага приділяється аварійним розкриттям на проїжджій частині. У відповідальних є місяць, аби завершити роботи та відновити благоустрій. Усі дорожні конуси, які незаконно огороджують паркувальні місця, мають бути прибрані.

Кулеба доручив також ліквідувати звалища в зелених зонах, у дворах та розробити механізм, як не допускати накопичення сміття в подальшому. До прикладу, встановлювати камери, огороджувати проблемні локації, інспектори благоустрою мають постійно складати на порушників адміністративні протоколи.

«Маршрут, яким рухається комісія, нікому не відомий, окрім інспектора Департаменту міського благоустрою, який його готує. Задача – акцентувати увагу відповідальних на якомога більшій кількості проблем. Це і шини, і сміття, і необхідність ремонту майданчиків та вхідних груп у дворах. Після завершення місяця благоустрою кожен район отримає своє місце в рейтингу. І ми побачимо об’єктивну картину, як впоралися комунальні служби з поставленими задачами. Хоча повторюсь, головне – наведення ладу в Києві і робота над помилками, а не догани», – прокоментував директор Департаменту міського благоустрою Тимур Ткаченко.

Нагадаємо, що 1 жовтня в Києві стартував місяць посиленого прибирання та впорядкування міського простору. Минулого тижня комісія перевірила Шевченківський та Печерський райони столиці.