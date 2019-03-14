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    На Оболоні прибрали величезне стихійне сміттєзвалище (фото, відео)

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    Прибирання сміттєзвалища на вул. Озерній - На Оболоні прибрали величезне стихійне сміттєзвалище (фото, відео)
    Прибирання сміттєзвалища на вул. Озерній
    Фото: Олексій Нікитюк, Facebook

    У Києві розпочався «Місячник з благоустрою»

    В Оболонському районі Києва прибрано стихійне сміттєзвалище вздовж вулиці Озерної.

    Про це повідомив начальник відділу по контролю за благоустроєм та екології Оболонської РДА Олексій Нікитюк на своїй сторінці у Facebook.

    Прибирання відбулося в рамках проведення «Місячника з благоустрою». Сміттєзвалище знаходилося вздовж вулиці Озерної від пр. Оболонського до вул. Богатирської.

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    «Прикро, що люди, проводячи ремонтні роботи, торгівці (товар яких зіпсувався), власники садибних ділянок і т.д., викидаючи і вивозячи сміття та непотріб, забруднюють навколишнє середовище. Адже так просто заключити договір з «Комунсервісом» і викидати сміття в контейнер, котрий вивозитиметься на полігон», - зазначив Нікитюк.

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    На Оболоні прибрали величезне стихійне сміттєзвалище (фото, відео)
    На Оболоні прибрали величезне стихійне сміттєзвалище (фото, відео)
    На Оболоні прибрали величезне стихійне сміттєзвалище (фото, відео)
    На Оболоні прибрали величезне стихійне сміттєзвалище (фото, відео)
    На Оболоні прибрали величезне стихійне сміттєзвалище (фото, відео)
    Фото: Олексій Нікитюк, Facebook

    Як повідомлялося, в Оболонському районі Києва проводиться розчистка озера Йорданське.

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