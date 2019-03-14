На Оболоні прибрали величезне стихійне сміттєзвалище (фото, відео)



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Прибирання сміттєзвалища на вул. Озерній Фото: Олексій Нікитюк, Facebook

У Києві розпочався «Місячник з благоустрою»

В Оболонському районі Києва прибрано стихійне сміттєзвалище вздовж вулиці Озерної.

Про це повідомив начальник відділу по контролю за благоустроєм та екології Оболонської РДА Олексій Нікитюк на своїй сторінці у Facebook.

Прибирання відбулося в рамках проведення «Місячника з благоустрою». Сміттєзвалище знаходилося вздовж вулиці Озерної від пр. Оболонського до вул. Богатирської.

«Прикро, що люди, проводячи ремонтні роботи, торгівці (товар яких зіпсувався), власники садибних ділянок і т.д., викидаючи і вивозячи сміття та непотріб, забруднюють навколишнє середовище. Адже так просто заключити договір з «Комунсервісом» і викидати сміття в контейнер, котрий вивозитиметься на полігон», - зазначив Нікитюк.

Як повідомлялося, в Оболонському районі Києва проводиться розчистка озера Йорданське.