На Оболоні прибрали величезне стихійне сміттєзвалище (фото, відео)
-
Розсилка
У Києві розпочався «Місячник з благоустрою»
В Оболонському районі Києва прибрано стихійне сміттєзвалище вздовж вулиці Озерної.
Про це повідомив начальник відділу по контролю за благоустроєм та екології Оболонської РДА Олексій Нікитюк на своїй сторінці у Facebook.
Прибирання відбулося в рамках проведення «Місячника з благоустрою». Сміттєзвалище знаходилося вздовж вулиці Озерної від пр. Оболонського до вул. Богатирської.
«Прикро, що люди, проводячи ремонтні роботи, торгівці (товар яких зіпсувався), власники садибних ділянок і т.д., викидаючи і вивозячи сміття та непотріб, забруднюють навколишнє середовище. Адже так просто заключити договір з «Комунсервісом» і викидати сміття в контейнер, котрий вивозитиметься на полігон», - зазначив Нікитюк.
Як повідомлялося, в Оболонському районі Києва проводиться розчистка озера Йорданське.