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    На Оболоні розчищають та реконструюють озеро (фото)

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    На Оболоні розчищають та реконструюють озеро (фото)
    Фото: Олексій Нікитюк, Facebook

    Проведення робіт забезпечить очищення водойми від побутового та промислового сміття

    В Оболонському районі Києва проводиться розчистка озера Йорданське. Про це повідомив начальник відділу по контролю за благоустроєм та екології Оболонської РДА Олексій Нікитюк на своїй сторінці у Facebook.

    Зокрема, відбувається реконструкція оголовків дощової каналізації, відновлення санітарно-екологічного стану водойми та влаштування зони рекреації на ділянці витоку з озера зі сторони проспекту Степана Бандери.

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    Нікитюк зазначив, що проведення робіт забезпечить очищення водойми від побутового та промислового сміття, в прибережній частині водойми будуть видалені накопичені багаторічні брудні мулові відкладення, значно покращиться водообмін, водойма буде оздоровлена та відкриються природні джерела.

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    На Оболоні розчищають та реконструюють озеро (фото)
    На Оболоні розчищають та реконструюють озеро (фото)
    На Оболоні розчищають та реконструюють озеро (фото)
    На Оболоні розчищають та реконструюють озеро (фото)
    На Оболоні розчищають та реконструюють озеро (фото)
    Фото: Олексій Нікитюк, Facebook

    Як повідомлялося, на Русанівському озері у Києві стався масовий мор риби, яка почала гнити і смердіти.

    Активісти викликали на місце події екологів, які взяли на експертизу проби води, щоб з’ясувати причини загибелі риби.

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    екологія Київ водойма
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