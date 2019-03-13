На Оболоні розчищають та реконструюють озеро (фото)



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Фото: Олексій Нікитюк, Facebook

Проведення робіт забезпечить очищення водойми від побутового та промислового сміття

В Оболонському районі Києва проводиться розчистка озера Йорданське. Про це повідомив начальник відділу по контролю за благоустроєм та екології Оболонської РДА Олексій Нікитюк на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, відбувається реконструкція оголовків дощової каналізації, відновлення санітарно-екологічного стану водойми та влаштування зони рекреації на ділянці витоку з озера зі сторони проспекту Степана Бандери.

Нікитюк зазначив, що проведення робіт забезпечить очищення водойми від побутового та промислового сміття, в прибережній частині водойми будуть видалені накопичені багаторічні брудні мулові відкладення, значно покращиться водообмін, водойма буде оздоровлена та відкриються природні джерела.

Як повідомлялося, на Русанівському озері у Києві стався масовий мор риби, яка почала гнити і смердіти.

Активісти викликали на місце події екологів, які взяли на експертизу проби води, щоб з’ясувати причини загибелі риби.