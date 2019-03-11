У передсвятковий тиждень у Києві було демонтовано 25 МАФів
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Розсилка
Демонтаж лавки-автопричепа
Фото: Андрій Андрєєв, Facebook
Частину тимчасових споруд прибрали їхні ж власники
Минулого тижня (з 4 по 7 березня) у Києві було демонтовано 25 незаконних тимчасових споруд. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook в. о. директора КП «Київблагоустрій» Андрій Андрєєв.
За його словами, демонтажні роботи проводилися як комунальним підприємством «Київблагоустрій», так і деякими власниками тимчасових споруд на вимогу влади.
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Так, було прибрано:
- 1 всесезонний майданчик на просп. акад. Глушкова, 30
- 1 шиномонтаж на вул. Вершигори, 2
- 1 павільйон на розі вул. Здолбунівської та вул. Тальнівської
- 1 павільйон на вул. Ревуцького, 6
- 1 павільйон на вул. Ревуцького, 22
- 1 всесезонний на вул. Жмеринській, 5
- 1 всесезонний майданчик на просп. Повітрофлотському, 55
- 10 ролетів у торговельному ряду на вул. Довженка, 1
- 2 незаконних гаражі на вул. Петропавлівській, 26
- 2 павільйони на Кільцевій дорозі, біля зуп. «Електронмаш» в бік Одеської площі
- 1 лавка-автопричеп на розі вул. Щекавицької та вул. Костянтинівської
- 1 павільйон на вул. Петропавлівській, 26
- 1 шиномонтаж на бул. Перова, 1б
- 1 павільйон на вул. Братиславській, 52
Фото: Андрій Андрєєв, Facebook
Як повідомлялося, 7 березня працівники «Київблагоустрою» зазнали нападу на Повітрофлотському проспекті під час демонтажу незаконної споруди.