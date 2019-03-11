У передсвятковий тиждень у Києві було демонтовано 25 МАФів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Демонтаж лавки-автопричепа Фото: Андрій Андрєєв, Facebook

Частину тимчасових споруд прибрали їхні ж власники

Минулого тижня (з 4 по 7 березня) у Києві було демонтовано 25 незаконних тимчасових споруд. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook в. о. директора КП «Київблагоустрій» Андрій Андрєєв.

За його словами, демонтажні роботи проводилися як комунальним підприємством «Київблагоустрій», так і деякими власниками тимчасових споруд на вимогу влади.

Так, було прибрано:

1 всесезонний майданчик на просп. акад. Глушкова, 30

1 шиномонтаж на вул. Вершигори, 2

1 павільйон на розі вул. Здолбунівської та вул. Тальнівської

1 павільйон на вул. Ревуцького, 6

1 павільйон на вул. Ревуцького, 22

1 всесезонний на вул. Жмеринській, 5

1 всесезонний майданчик на просп. Повітрофлотському, 55

10 ролетів у торговельному ряду на вул. Довженка, 1

2 незаконних гаражі на вул. Петропавлівській, 26

2 павільйони на Кільцевій дорозі, біля зуп. «Електронмаш» в бік Одеської площі

1 лавка-автопричеп на розі вул. Щекавицької та вул. Костянтинівської

1 павільйон на вул. Петропавлівській, 26

1 шиномонтаж на бул. Перова, 1б

1 павільйон на вул. Братиславській, 52

Як повідомлялося, 7 березня працівники «Київблагоустрою» зазнали нападу на Повітрофлотському проспекті під час демонтажу незаконної споруди.