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    Новини

    У передсвятковий тиждень у Києві було демонтовано 25 МАФів

    • Розсилка
    Демонтаж лавки-автопричепа - У передсвятковий тиждень у Києві було демонтовано 25 МАФів
    Демонтаж лавки-автопричепа
    Фото: Андрій Андрєєв, Facebook

    Частину тимчасових споруд прибрали їхні ж власники

    Минулого тижня (з 4 по 7 березня) у Києві було демонтовано 25 незаконних тимчасових споруд. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook в. о. директора КП «Київблагоустрій» Андрій Андрєєв.

    За його словами, демонтажні роботи проводилися як комунальним підприємством «Київблагоустрій», так і деякими власниками тимчасових споруд на вимогу влади.

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    Так, було прибрано:

    • 1 всесезонний майданчик на просп. акад. Глушкова, 30
    • 1 шиномонтаж на вул. Вершигори, 2
    • 1 павільйон на розі вул. Здолбунівської та вул. Тальнівської
    • 1 павільйон на вул. Ревуцького, 6
    • 1 павільйон на вул. Ревуцького, 22
    • 1 всесезонний на вул. Жмеринській, 5
    • 1 всесезонний майданчик на просп. Повітрофлотському, 55
    • 10 ролетів у торговельному ряду на вул. Довженка, 1
    • 2 незаконних гаражі на вул. Петропавлівській, 26
    • 2 павільйони на Кільцевій дорозі, біля зуп. «Електронмаш» в бік Одеської площі
    • 1 лавка-автопричеп на розі вул. Щекавицької та вул. Костянтинівської
    • 1 павільйон на вул. Петропавлівській, 26
    • 1 шиномонтаж на бул. Перова, 1б
    • 1 павільйон на вул. Братиславській, 52

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    У передсвятковий тиждень у Києві було демонтовано 25 МАФів
    У передсвятковий тиждень у Києві було демонтовано 25 МАФів
    У передсвятковий тиждень у Києві було демонтовано 25 МАФів
    У передсвятковий тиждень у Києві було демонтовано 25 МАФів
    У передсвятковий тиждень у Києві було демонтовано 25 МАФів
    У передсвятковий тиждень у Києві було демонтовано 25 МАФів
    У передсвятковий тиждень у Києві було демонтовано 25 МАФів
    У передсвятковий тиждень у Києві було демонтовано 25 МАФів
    У передсвятковий тиждень у Києві було демонтовано 25 МАФів
    У передсвятковий тиждень у Києві було демонтовано 25 МАФів
    У передсвятковий тиждень у Києві було демонтовано 25 МАФів
    У передсвятковий тиждень у Києві було демонтовано 25 МАФів
    У передсвятковий тиждень у Києві було демонтовано 25 МАФів
    У передсвятковий тиждень у Києві було демонтовано 25 МАФів
    У передсвятковий тиждень у Києві було демонтовано 25 МАФів
    У передсвятковий тиждень у Києві було демонтовано 25 МАФів
    Фото: Андрій Андрєєв, Facebook

    Як повідомлялося, 7 березня працівники «Київблагоустрою» зазнали нападу на Повітрофлотському проспекті під час демонтажу незаконної споруди.

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