Навесні відбудеться понад 90 толок у парках та на пляжах столиці (розклад) документ



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«Київзеленбуд» та «Плесо» запрошують киян на толоки

У Києві відбудуться сезонні толоки у парках, скверах та на пляжах. Про це повідомив начальник Управління екології та природних ресурсів Київської міської держадміністрації Андрій Мальований.

Толоки в місті – це справжній екологічний тренд. Цією весною він пройде під хештегом #trashtag по-київськи. Запрошуємо киян.

Навесні районні КП УЗН та КП «Плесо» планують провести понад 90 масових толок у парках, скверах та на пляжах столиці та запрошують киян долучатися до масового прибирання зелених зон у своєму районі.

Весняні толоки КО «Київзеленбуд»

Весняні толоки КП «Плесо»