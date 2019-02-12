Мешканці Ладижина б'ють на сполох через неприємний запах води у річці Сіб



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Про екологію у регіоні

Мешканці цього міста звернули увагу, що вода у річці Сіб в місці впадіння в Південний Буг має нехарактерний колір та неприємний запах. З цього приводу вони учора звернулися до фахівців екологічної інспекції.

Ті того ж дня перевірили якість води, взявши у кількох місцях проби та здійснивши аналіз. Й вже стало дещо відомо.

«Спеціалістами відділу інструментально-лабораторного контролю був здійснений виїзд мобільною екологічною лабораторією та проведений відбір проб води з річки Сіб в таких точках: №1 м. Гайсин, №2 с. Мар'янівка Гайсинського району та №3 м. Ладижин в місці впадіння в р. Південний Буг. На місці відбору, в присутності голови громадської організації «Народний центр екологічного контролю» міста Ладижин, був проведений експрес аналіз відібраних проб води на вміст азоту амонійного та розчинного кисню. В пробі №3 встановлено завищений вміст азоту амонійного та низький рівень розчинного кисню. Повний аналіз відібраних проб, на вміст забруднюючих речовин, буде проведено в лабораторних умовах», – повідомила прес-служба Державної екологічної інспекції у Вінницькій області.

Джерело: naparise.com