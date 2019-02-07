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    На Вінниччині мешканці селища занепокоїлися якістю води у місцевому ставку

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    На Вінниччині мешканці селища занепокоїлися якістю води у місцевому ставку

    Мобільна екологічна лабораторія прибула до водойми

    Тростянецький селищний голова й жителі нещодавно звернули увагу, що з невідомих причин погіршилася якість води у місцевому ставку. Аби з'ясувати, що ж сталося, звернулися до фахівців екологічної інспекції. 

    Днями до згаданого ставка, який називається «Центральний», прибула мобільна екологічна лабораторія. Й дещо вдалося з'ясувати.

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    На Вінниччині мешканці селища занепокоїлися якістю води у місцевому ставку
    На Вінниччині мешканці селища занепокоїлися якістю води у місцевому ставку

    «Працівниками відділу інструментально-лабораторного контролю в присутності заступника Тростянецького селищного голови та громадськості було здійснено відбір проб води ставу «Центральний», вище по течії в річці Нетека та у ставі «Французький». Оперативно на місці було встановлено, що забруднення азотом амонійним у всіх пробах відсутнє, проте у всіх водоймах значно знижений вміст розчиненого кисню. Додаткові аналізи проб води для визначення наявності та концентрації забруднюючих речовин будуть проводитись на базі лабораторії Інспекції», – повідомила прес-служба Державної екологічної інспекції у Вінницькій області.

    Джерело: naparise.com

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