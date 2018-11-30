На Оболоні сталася пожежа в теплотрасі



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На відкритій місцевості в теплотрасі горіло сміття Фото: ДСНС

Обставини виникнення пожежі наразі з’ясовуються

29 листопада сталася пожежа на вул. Петра Дегтяренка в Оболонському районі Києва. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 14:11.

На місце події виїхали рятувальники 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю на місце події вогнеборці встановили, що на відкритій місцевості в теплотрасі горить сміття на площі 9 кв. м. О 14:41 бійці ліквідували займання, інформує прес-служба столичних рятувальників.

Обставини виникнення пожежі наразі з’ясовуються.

Загиблих та травмованих немає.