Пожежа у будівлі Мінфіну: у міністерстві повідомили подробиці (фото)
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Техніка і документи у Мінфіні не постраждали
Пожежу у приміщенні Міністерства фінансів на Подолі ліквідували, небезпеки для людей чи документів немає. Про це повідомляє прес-служба міністерства.
«Сьогодні о 7:26 в будівлі Міністерства фінансів на Межигірській, 11 сталося займання в шахті ліфта на рівні 7 поверху. О 8:10 небезпеку ліквідували пожежники. Ніхто не постраждав. Техніка і документи поза небезпекою», - йдеться в повідомленні.
Наразі будівлю знеструмили до завершення експертизи та оголошення висновків, зараз її прибирають та провітрюють. Спеціалісти вже відновлюють роботу серверів та електронної пошти.
Працівники міністерства сьогодні працюватимуть дистанційно або у приміщенні на вул. Грушевського.
Завтра міністерство повернеться до звичного режиму роботи.
Раніше повідомлялося, що у приміщенні Мінфіну через пожежу сталося сильне задимлення, тож усіх людей звідти евакуювали.