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    Новини

    Пожежа у будівлі Мінфіну: у міністерстві повідомили подробиці (фото)

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    Рятувальники оперативно ліквідували пожежу у будівлі Мінфіну - Пожежа у будівлі Мінфіну: у міністерстві повідомили подробиці (фото)
    Рятувальники оперативно ліквідували пожежу у будівлі Мінфіну
    Фото: ДСНС

    Техніка і документи у Мінфіні не постраждали

    Пожежу у приміщенні Міністерства фінансів на Подолі ліквідували, небезпеки для людей чи документів немає. Про це повідомляє прес-служба міністерства.

    «Сьогодні о 7:26 в будівлі Міністерства фінансів на Межигірській, 11 сталося займання в шахті ліфта на рівні 7 поверху. О 8:10 небезпеку ліквідували пожежники. Ніхто не постраждав. Техніка і документи поза небезпекою», - йдеться в повідомленні.

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    Наразі будівлю знеструмили до завершення експертизи та оголошення висновків, зараз її прибирають та провітрюють. Спеціалісти вже відновлюють роботу серверів та електронної пошти.

    Працівники міністерства сьогодні працюватимуть дистанційно або у приміщенні на вул. Грушевського.

    Завтра міністерство повернеться до звичного режиму роботи.

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    Пожежа у будівлі Мінфіну: у міністерстві повідомили подробиці (фото)
    Пожежа у будівлі Мінфіну: у міністерстві повідомили подробиці (фото)
    Пожежа у будівлі Мінфіну: у міністерстві повідомили подробиці (фото)
    Пожежа у будівлі Мінфіну: у міністерстві повідомили подробиці (фото)
    Пожежа у будівлі Мінфіну: у міністерстві повідомили подробиці (фото)
    Пожежа у будівлі Мінфіну: у міністерстві повідомили подробиці (фото)
    Фото: ДСНС

    Раніше повідомлялося, що у приміщенні Мінфіну через пожежу сталося сильне задимлення, тож усіх людей звідти евакуювали. 

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