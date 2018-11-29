Пожежа у будівлі Мінфіну: у міністерстві повідомили подробиці (фото)



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Рятувальники оперативно ліквідували пожежу у будівлі Мінфіну Фото: ДСНС

Техніка і документи у Мінфіні не постраждали

Пожежу у приміщенні Міністерства фінансів на Подолі ліквідували, небезпеки для людей чи документів немає. Про це повідомляє прес-служба міністерства.

«Сьогодні о 7:26 в будівлі Міністерства фінансів на Межигірській, 11 сталося займання в шахті ліфта на рівні 7 поверху. О 8:10 небезпеку ліквідували пожежники. Ніхто не постраждав. Техніка і документи поза небезпекою», - йдеться в повідомленні.

Наразі будівлю знеструмили до завершення експертизи та оголошення висновків, зараз її прибирають та провітрюють. Спеціалісти вже відновлюють роботу серверів та електронної пошти.

Працівники міністерства сьогодні працюватимуть дистанційно або у приміщенні на вул. Грушевського.

Завтра міністерство повернеться до звичного режиму роботи.

Раніше повідомлялося, що у приміщенні Мінфіну через пожежу сталося сильне задимлення, тож усіх людей звідти евакуювали.