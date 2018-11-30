Вночі сталася велика пожежа у Києві: горіла типографія (фото, відео)



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На місці працювало 9 одиниць пожежної техніки Фото: Інформатор

Понад 30 вогнеборців тушили пожежу на типографії «Бліц Пак»

У ніч на п’ятницю, 30 листопада, на вулиці Кіото, 25 в Києві сталася пожежа в цеху.

Виклик на лінію 101 надійшов о 4:35. Про це повідомляє Інформатор.

По приїзду перших пожежних розрахунків було встановлено, що займання сталося в цеху заводу з виробництва картонної упаковки «Бліц Пак». Вогонь охопив друкарський верстат на площі 150 квадратних метрів.

Пожежі було присвоєно підвищений ранг складності, вже через кілька хвилин до місця інциденту почали стягуватися додаткові сили рятувальників. Так як цех працює цілодобово, всередині знаходився персонал нічної зміни. Чоловік і жінка не змогли покинути приміщення через сильне задимлення. За допомогою пожежних сходів їх змогли вивести на вулицю.

Вже о 5:32 вогонь вдалося локалізувати, а о 5:54 повністю ліквідувати.

На місці працювали 9 одиниць основної та спеціальної пожежної техніки, а також 34 людини особового складу. Крім цього, чергували медики та патрульна поліція. На щастя, обійшлося без постраждалих. Причину загоряння встановить слідство.

Нагадаємо, що 29 листопада в Києві сталася пожежа у будівлі Міністерства фінансів.