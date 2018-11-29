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    У Вінниці горів сервісний центр

    • Розсилка
    У Вінниці горів сервісний центр

    Пожежу ліквідовувало кілька бригад

    У Вінниці спочатку загорівся сервісний центр. Потім вогонь перекинувся на СТО.

    Інцидент трапився вчора, 28 листопада, у світлу пору доби. Тоді близько третьої години дня до працівників Державної служби надзвичайних ситуацій надійшло повідомлення про те, що в обласному центрі недалеко від Вінницького підшипникового заводу загорівся сервісний центр компанії Bosch.

    На місце одразу ж прибуло кілька рятувальних бригад. На жаль, до моменту їх приїзду вогонь встиг перекинутися на сусідню будівлю Станції технічного обслуговування.

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    У Вінниці горів сервісний центр
    У Вінниці горів сервісний центр
    У Вінниці горів сервісний центр

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    Загоряння повністю вдалося ліквідувати лише за годину. На щастя, ніхто не постраждав.

    На місці наразі працюють експерти, встановлюючи причину загоряння.

    Зауважимо, під час пожежі дим майже повністю заполонив вулицю.

    Джерело: Vinbazar

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