У Вінниці горів сервісний центр



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Пожежу ліквідовувало кілька бригад

У Вінниці спочатку загорівся сервісний центр. Потім вогонь перекинувся на СТО.

Інцидент трапився вчора, 28 листопада, у світлу пору доби. Тоді близько третьої години дня до працівників Державної служби надзвичайних ситуацій надійшло повідомлення про те, що в обласному центрі недалеко від Вінницького підшипникового заводу загорівся сервісний центр компанії Bosch.

На місце одразу ж прибуло кілька рятувальних бригад. На жаль, до моменту їх приїзду вогонь встиг перекинутися на сусідню будівлю Станції технічного обслуговування.

Загоряння повністю вдалося ліквідувати лише за годину. На щастя, ніхто не постраждав.

На місці наразі працюють експерти, встановлюючи причину загоряння.

Зауважимо, під час пожежі дим майже повністю заполонив вулицю.

Джерело: Vinbazar