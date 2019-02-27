У центрі Києва не поділили дорогу Renault і Citroen: є постраждалі (фото, відео)



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Обидва автомобілі отримали сильні пошкодження Фото: Інформатор

Після зіткнення обидві машини вилетіли на тротуар

У середу, 27 лютого, на перетині вулиць Велика Васильківська та Саксаганського сталася ДТП за участю автомобілів Renault Logan і Citroen C-Elysee. Renault належить службі безпеки «Сіріус».

Аварія трапилася близько 7:10. Про це повідомляє Інформатор.

За словами водія Citroen, він рухався по вулиці Велика Васильківська в сторону площі Льва Толстого. Проїжджаючи на зелений сигнал світлофора на перехресті з вулицею Саксаганського, він відчув сильний боковий удар від автомобіля Renault, який їхав з боку Палацу Спорту. Зіткнення було настільки сильним, що обидві машини вилетіли на тротуар.

В результаті аварії постраждали водій і пасажир Renault. Їх з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували у найближчу лікарню.

Обидва автомобілі отримали сильні пошкодження. У Citroen повністю розбиті праві передні двері, а також капот з правого боку і буквально вирвано праве переднє колесо. У Renault розбита вся передня частина.

На місці події працювали два екіпажі патрульної поліції і «швидка». Деталі й винуватця аварії встановить слідство.