Невідомі підпалили авто столичного прокурора



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Вогнем пошкоджено моторний відсік Audi A6

На проспекті Науки у Києві невідомі підпалили авто співробітнику столичної прокуратури. Про це повідомили у правоохоронних органах.

Невідомі вночі підпалили Audi A6.

Вогнем пошкоджено моторний відсік авто.

Слідчим відділом Голосіївського УП ГУНП Києва розпочато досудове розслідування за ч.2 ст.194 КК України (умисне пошкодження майна).

Як повідомлялося, у лютому цього року у Києві невідомий стріляв в автомобіль, що належить прокуророві Генеральної прокуратури України. Подія сталася у Печерському районі столиці. Невстановлена особа здійснила постріл з пневматичної зброї в автомобіль Toyota Camry. Пострілом пошкоджено заднє скло автомобіля з правого боку.

Постраждалих внаслідок інциденту немає.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 194 ККУ України – умисне знищення або пошкодження майна.

Джерело: УНН