На площі Перемоги Mazda врізалася в Kia (фото, відео)



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Від удару Kiа закрутило на дорозі Фото: Інформатор

В результаті зіткнення ніхто не постраждав

У середу, 27 лютого, на площі Перемоги у Києві сталася ДТП за участю автомобілів Mazda CX-5 і Kia Cerato. Від удару Kia розвернуло на дорозі.

Аварія трапилася близько 10:10. Про це повідомляє Інформатор.

За попередніми даними, водій Mazda CX-5 рухався по бульвару Тараса Шевченка в бік площі Перемоги. У цей момент з боку вулиці Саксаганського площу перетинав автомобіль Kia Cerato. Водій Cerato не помітив Mazda, від чого позашляховик влетів у легковик. Від удару Kia закрутило на дорозі.

В результаті аварії ніхто не постраждав.

У Mazda серйозно пошкоджений лівий бік. Kia отримала пошкодження передньої частини.

На місці працював екіпаж патрульної поліції. Деталі й винуватця аварії встановить слідство.

Як повідомлялося, 27 лютого на перетині вулиць Велика Васильківська та Саксаганського сталася ДТП за участю автомобілів Renault Logan і Citroen C-Elysee.