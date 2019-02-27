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    Новини

    На площі Перемоги Mazda врізалася в Kia (фото, відео)

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    Від удару Kiа закрутило на дорозі - На площі Перемоги Mazda врізалася в Kia (фото, відео)
    Від удару Kiа закрутило на дорозі
    Фото: Інформатор

    В результаті зіткнення ніхто не постраждав

    У середу, 27 лютого, на площі Перемоги у Києві сталася ДТП за участю автомобілів Mazda CX-5 і Kia Cerato. Від удару Kia розвернуло на дорозі.

    Аварія трапилася близько 10:10. Про це повідомляє Інформатор.

    За попередніми даними, водій Mazda CX-5 рухався по бульвару Тараса Шевченка в бік площі Перемоги. У цей момент з боку вулиці Саксаганського площу перетинав автомобіль Kia Cerato. Водій Cerato не помітив Mazda, від чого позашляховик влетів у легковик. Від удару Kia закрутило на дорозі.

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    В результаті аварії ніхто не постраждав.

    У Mazda серйозно пошкоджений лівий бік. Kia отримала пошкодження передньої частини.

    На місці працював екіпаж патрульної поліції. Деталі й винуватця аварії встановить слідство.

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    На площі Перемоги Mazda врізалася в Kia (фото, відео)
    На площі Перемоги Mazda врізалася в Kia (фото, відео)
    На площі Перемоги Mazda врізалася в Kia (фото, відео)
    На площі Перемоги Mazda врізалася в Kia (фото, відео)
    На площі Перемоги Mazda врізалася в Kia (фото, відео)
    На площі Перемоги Mazda врізалася в Kia (фото, відео)
    На площі Перемоги Mazda врізалася в Kia (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Як повідомлялося, 27 лютого на перетині вулиць Велика Васильківська та Саксаганського сталася ДТП за участю автомобілів Renault Logan і Citroen C-Elysee.

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