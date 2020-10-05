Смертельне ДТП за участі маршрутки в Києві: поліція відкрила дві справи



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Водій маршрутки збив на пішохідному переході трьох осіб Фото: Нацполіція

Водію автобуса загрожує до восьми років позбавлення волі

Слідчим управлінням столичної поліції розпочато два кримінальних провадження за фактом смертельного ДТП, що сталося 4 жовтня на проспекті Свободи, де маршрутний автобус збив трьох пішоходів.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Нагадаємо, у неділю о 12:15 до столичної поліції надійшло повідомлення про ДТП із потерпілими на проспекті Свободи у Подільському районі столиці. Попередньо встановлено, що водій маршрутного автобуса проїхав на заборонений сигнал світлофора та збив на пішохідному переході трьох осіб, внаслідок чого двох жінок 1957 та 1999 років народження було госпіталізовано для надання медичної допомоги до лікарняного закладу, а третій пішохід - жінка, 1946 року народження - від отриманих травм померла одразу на місці події.

Зібрані відомості за фактом дорожньо-транспортної пригоди внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчим управлінням столичної поліції розпочато два кримінальних провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) та 287 (Випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації) Кримінального кодексу України.

Санкція найбільш суворого покарання передбачає до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

У рамках досудового розслідування призначено ряд експертиз для встановлення усіх обставин та причин смертельного ДТП.

Як повідомлялося, момент смертельної аварії потрапив на відео.

Нагадаємо, 4 жовтня у Броварах Київської області п'яний поліцейський за кермом автомобіля «Фольксваген» збив на пішохідному переході двох жінок. Одна з них померла, а іншу госпіталізували. Сам водій продовжив рух і за 50 метрів врізався в дерево.