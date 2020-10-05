Подробиці ДТП у Броварах: матір з донькою від удару автівки «перевернулися в повітрі»



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Водій після вчинення ДТП продовжив рух і за 50 метрів врізався в дерево

У Броварах п'яний поліцейський на авто збив матір з донькою – одна з них померла

У неділю, 4 жовтня, у Броварах Київської області п'яний поліцейський за кермом автомобіля «Фольксваген» збив на пішохідному переході двох жінок. Одна з них померла, а іншу госпіталізували. Сам водій продовжив рух і за 50 метрів врізався в дерево.

Голова Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що за кермом автомобіля перебував дільничний офіцер Деснянського управління поліції. Поліцейського, який скоїв смертельну автопригоду, вже звільнено з органів внутрішніх справ та затримано.

Як уточнює паблік dtp.kiev, ДТП сталася навпроти МКЦ «Прометей» у Броварах, водій збив матір та доньку.

«Як повідомили свідки, вони сиділи на лавці біля «Прометея» і почули різкий звук автівки, який і привернув їхню увагу. Коли повернули голови, то побачили, як від удару Volkswagen Passat двоє жінок, які йшли пішохідним переходом від «Прометея» в напрямку бібліотеки, «перевернулися в повітрі». Дівчину відкинуло на зелену зону до дерев, а жінку старшого віку, за словами свідків, Volkswagen збив двічі – вдруге в повітрі. Покалічена донька кричала: «Мама!» і намагалася підповзти до вже мертвого тіла матері», – пише видання.

Свідки кажуть, що авто не зупинилося й поїхало далі. Мотоциклісти намагалися його зупинити. Ймовірно, водій хотів їх об'їхати, не впорався з кермуванням і влетів у дерево на узбіччі біля міськвиконкому.

Після того водій вийшов з автівки та намагався втекти. Його затримали правоохоронці, які досить швидко прибули на місце ДТП.

До слова, 30 вересня близько 15:40 у Броварах на вулиці Київській сталась дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля Chevrolet Camaro. Автомобіль наїхав на бордюр, врізався у паркан і перевернувся.

Також повідомлялося, що у Києві маршрутка на переході збила трьох пішоходів. Момент смертельної аварії потрапив на відео.