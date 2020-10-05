Смертельне ДТП у Броварах: ДБР затримало п’яного поліцейського (фото, відео)



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Поліцейський збив жінок на пішохідному переході

Готується клопотання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у Києві, розслідують обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди за участю дільничного офіцера поліції Деснянського управління поліції Києва, що сталася у місті Бровари.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За попередньою інформацією, 4 жовтня приблизно о 17:40 правоохоронець, перебуваючи за кермом автомобіля Volkswagen Passat, на нерегульованому пішохідному переході на бульварі Незалежності у Броварах скоїв наїзд на двох жінок 1977 та 1998 року народження.

Від отриманих травм одна з потерпілих померла на місці події, іншу госпіталізовано до лікарні із важкими травмами.

Попередньо встановлено, що працівник поліції перебував у стані алкогольного сп'яніння. Від проходження медичного освідування на стан сп'яніння він відмовився.

4 жовтня слідчі ДБР затримали поліцейського в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що спричинило смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження).

Також готується клопотання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У разі доведення вини затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Київська обласна прокуратура.

Нагадаємо, голова Нацполіції Ігор Клименко заявив, що винуватця ДТП звільнено з органів внутрішніх справ, а його безпосереднього керівника знімуть із посади.