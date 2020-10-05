  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Смертельне ДТП у Броварах: ДБР затримало п’яного поліцейського (фото, відео)

    • Розсилка
    Поліцейський збив жінок на пішохідному переході - Смертельне ДТП у Броварах: ДБР затримало п’яного поліцейського (фото, відео)
    Поліцейський збив жінок на пішохідному переході

    Готується клопотання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

    Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у Києві, розслідують обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди за участю дільничного офіцера поліції Деснянського управління поліції Києва, що сталася у місті Бровари.

    Про це повідомляє пресслужба ДБР.

    За попередньою інформацією, 4 жовтня приблизно о 17:40 правоохоронець, перебуваючи за кермом автомобіля Volkswagen Passat, на нерегульованому пішохідному переході на бульварі Незалежності у Броварах скоїв наїзд на двох жінок 1977 та 1998 року народження.

    Від отриманих травм одна з потерпілих померла на місці події, іншу госпіталізовано до лікарні із важкими травмами.

    Попередньо встановлено, що працівник поліції перебував у стані алкогольного сп'яніння. Від проходження медичного освідування на стан сп'яніння він відмовився. 

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Смертельне ДТП у Броварах: ДБР затримало п’яного поліцейського (фото, відео)
    Смертельне ДТП у Броварах: ДБР затримало п’яного поліцейського (фото, відео)
    Смертельне ДТП у Броварах: ДБР затримало п’яного поліцейського (фото, відео)
    Смертельне ДТП у Броварах: ДБР затримало п’яного поліцейського (фото, відео)
    Смертельне ДТП у Броварах: ДБР затримало п’яного поліцейського (фото, відео)
    Смертельне ДТП у Броварах: ДБР затримало п’яного поліцейського (фото, відео)

    4 жовтня слідчі ДБР затримали поліцейського в порядку ст. 208 КПК України.

    Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що спричинило смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження).

    Також готується клопотання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

    У разі доведення вини затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

    Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Київська обласна прокуратура.

    Нагадаємо, голова Нацполіції Ігор Клименко заявив, що винуватця ДТП звільнено з органів внутрішніх справ, а його безпосереднього керівника знімуть із посади.

    Національна поліція України ДТП Київ кримінал смерть Київщина Державне бюро розслідувань
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies