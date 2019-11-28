  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Оболоні з-під асфальту забили фонтани (відео)

    • Розсилка
    За каналізаційних люків ллється вода - На Оболоні з-під асфальту забили фонтани (відео)
    За каналізаційних люків ллється вода
    Фото: скріншот відео

    На мережі водопостачання сталася аварія

    Сьогодні, 28 листопада, сталася аварія на водомережі на вулиці Сім'ї Кульженків в Оболонському районі Києва.

    Як повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook, наразі поблизу будинків ЖК «Яскравий» на вул. Сім'ї Кульженків, 33 з каналізаційних люків б’ють фонтани води.

    Наразі водою вже залита майже вся парковка біля будинку.

    Як повідомлялося, 27 листопада сталася низка аварій на мережі холодного водопостачання в Києві. Внаслідок цього без води залишилися будинки на десяти вулицях міста.

    Київ вода Київводоканал аварія водопостачання
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ