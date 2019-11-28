На Оболоні з-під асфальту забили фонтани (відео)
За каналізаційних люків ллється вода
Фото: скріншот відео
На мережі водопостачання сталася аварія
Сьогодні, 28 листопада, сталася аварія на водомережі на вулиці Сім'ї Кульженків в Оболонському районі Києва.
Як повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook, наразі поблизу будинків ЖК «Яскравий» на вул. Сім'ї Кульженків, 33 з каналізаційних люків б’ють фонтани води.
Наразі водою вже залита майже вся парковка біля будинку.
Як повідомлялося, 27 листопада сталася низка аварій на мережі холодного водопостачання в Києві. Внаслідок цього без води залишилися будинки на десяти вулицях міста.