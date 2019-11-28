На Оболоні з-під асфальту забили фонтани (відео)



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За каналізаційних люків ллється вода Фото: скріншот відео

На мережі водопостачання сталася аварія

Сьогодні, 28 листопада, сталася аварія на водомережі на вулиці Сім'ї Кульженків в Оболонському районі Києва.

Як повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook, наразі поблизу будинків ЖК «Яскравий» на вул. Сім'ї Кульженків, 33 з каналізаційних люків б’ють фонтани води.

Наразі водою вже залита майже вся парковка біля будинку.

Як повідомлялося, 27 листопада сталася низка аварій на мережі холодного водопостачання в Києві. Внаслідок цього без води залишилися будинки на десяти вулицях міста.