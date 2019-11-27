«Подарунок» киянам до Нового року: тариф на воду зріс



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Відбулося коригування тарифу на воду на 2019 рік

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, прийняла постанову щодо встановлення (зміни) тарифів на централізоване водопостачання і централізоване водовідведення для Київводоканалу на 2019 рік.

Відповідно ухваленого рішення, загальний тариф зросте на 2,2% і складатиме 20,82 грн за куб. м, що на 0,444 грн більше від попереднього. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

Вартість водопостачання зросте на 1,02 грн і становитиме 11,832 грн. Тариф на водовідведення при цьому знизиться на 0,576 грн і складе 8,988 грн.

Постанова набуде чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур`єр».

Нагадаємо, у серпні цього року Київводоканал інформував споживачів про намір скоригувати окремі складові тарифів на водопостачання та водовідведення.

Пропозиція Київводоканалу щодо встановлення на 2019 рік тарифу була такою:

встановити тариф на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для споживачів м. Києва у розмірі 21,593 грн (у т. ч. ПДВ 3,599 грн) за 1 куб. м, з них: