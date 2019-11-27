Замість водокачки – ресторан: на Русанівці розгорівся скандал



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Ресторан River Grill на Русанівській набережній

Місцеві жителі стурбовані діями забудовників на Русанівській набережній

Ресторан River Grill, який знаходиться на столичній Русанівці, опинився в зоні гучного скандалу.

«Ресторанне» питання розглядатимуть на засіданні комісії Київради з питань дотримання законності, правопорядку та запобігання корупції.

Згідно з матеріалами комісії, місцеві жителі стурбовані діями забудовників на Русанівській набережній, 3, пише «Вечірній Київ».

«Замість капітального ремонту та спорудження нової водокачки, яка планувалася поруч зі старою будівлею, відбувалося капітальне будівництво із захопленням паркової території в радіусі 50 метрів від старої водокачки. Стару будівлю водозабірної станції перебудували під кафе-ресторан River Grill, який розпочав роботу 14 травня 2019 року», – повідомляють автори листа, адресованого голові профільної комісії.

На думку скаржників, «відбулася зміна цільового призначення споруди та порушення чинного законодавства».

Будівництво в межах паркової зони є порушенням Водного кодексу, який забороняє будь-які роботи в межах 100-метрової захисної смуги водоймища (Русанівської затоки, яка впадає в Дніпро).

«На наші звернення до відповідних інстанцій отримано відповіді, що ніяких дозволів або погоджень на зливи та офіційне підключення ресторану до каналізації «Київводоканал» не надавав», – стверджують члени громади Русанівки.

За словами авторів листа, з ресторану River Grill протягнули трубу аж до Дніпра.

Водокачка побудована на Русанівці в 1959 році для постачання води на об`єкти промисловості Дарницького району. Цей стратегічний об`єкт не підлягає приватизації.