На мережі водопостачання у Києві масові аварії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У частини киян зникла вода в домівках

Без води залишилися будинки на десяти вулицях Києва

У середу, 27 листопада, у Києві на мережі холодного водопостачання сталася низка аварій.

Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

Кловський узвіз, 9/2, 11, 13, 15, 17, 14/24, 14А, 14Б,18, 20

вул. Лісна, 62А, 66А, 66Б, 66В

пров. Вірменський, 2, 4, 6/2

вул. Жилянська, 30/32, 30/32Б

пр-т. Валерія Лобановського, 126Б

пр-т. Юрія Гагаріна, 4, 4А

бул. Верховної Ради, 25, 25А, 27, 27А, 27Б

вул. Молодогвардійська, 16

вул. Юліуса Фучика, 11, 13, 15, 17, 19

вул. Олексія Шовкуненка, 4, 5, 6

Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень - 1 доба, повідомляє Київводоканал і просить вибачення за тимчасові незручності.

Як повідомлялося, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, прийняла постанову щодо встановлення (зміни) тарифів на централізоване водопостачання і централізоване водовідведення для Київводоканалу на 2019 рік. Відповідно ухваленого рішення, загальний тариф зросте на 2,2% і складатиме 20,82 грн за куб. м, що на 0,444 грн більше від попереднього.

До слова, мешканці Києва стали економніше витрачати воду.

Київводоканал активізував проекти з переобладнання водопровідних насосних станцій і переходу на очищення води гіпохлоритом натрію замість хлору. Тільки в останні три роки переобладнано було 7 артезіанських водопровідних станцій.

Крім того, Київводоканал заявив, що готовий до роботи у зимовий період.

Зазначається, що для того, щоб в осінньо-зимовий період системи водопостачання та відведення стоків працювали безперебійно, спеціалісти Київводоканалу заздалегідь ретельно готують обладнання для роботи взимку.

Підготовка включає ремонт водопровідних і каналізаційних мереж, повну перевірку Дніпровської та Деснянської водопровідних станцій (профілактичний огляд станцій, поточний ремонт зовнішніх мереж теплофікації, камер, труб та колодязів, ремонт запірної арматури, теплотрас, встановлення нових світильників тощо), реконструкцію насосних станцій, вузлів знезараження та проведення ремонту приміщень.