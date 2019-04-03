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    На Оболоні затримали чоловіка з розфасованими наркотиками

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    У чоловіка&nbsp;виявили 10 пакетів із невідомою порошкоподібною речовиною білого кольору - На Оболоні затримали чоловіка з розфасованими наркотиками
    У чоловіка виявили 10 пакетів із невідомою порошкоподібною речовиною білого кольору
    Фото: Нацполіція

    У правопорушника вилучили пакетики із речовиною, схожою на амфетамін

    В Оболонському районі Києва правоохоронці затримали чоловіка із розфасованими наркотиками.

    Під час відпрацювання території району на вулиці Зої Гайдай дільничні офіцери поліції зупинили підозрілого чоловіка, який помітно нервував. При поверхневій перевірці у нього виявили 10 пакетів із невідомою порошкоподібною речовиною білого кольору, ймовірно, наркотичною. На місце події викликали слідчо-оперативну групу для документування події. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

    У чоловіка вилучили фасовану наркотичну речовину та направили на відповідну експертизу.

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    На Оболоні затримали чоловіка з розфасованими наркотиками
    На Оболоні затримали чоловіка з розфасованими наркотиками
    На Оболоні затримали чоловіка з розфасованими наркотиками

    Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

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