На Оболоні затримали чоловіка з розфасованими наркотиками



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У чоловіка виявили 10 пакетів із невідомою порошкоподібною речовиною білого кольору Фото: Нацполіція

У правопорушника вилучили пакетики із речовиною, схожою на амфетамін

В Оболонському районі Києва правоохоронці затримали чоловіка із розфасованими наркотиками.

Під час відпрацювання території району на вулиці Зої Гайдай дільничні офіцери поліції зупинили підозрілого чоловіка, який помітно нервував. При поверхневій перевірці у нього виявили 10 пакетів із невідомою порошкоподібною речовиною білого кольору, ймовірно, наркотичною. На місце події викликали слідчо-оперативну групу для документування події. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

У чоловіка вилучили фасовану наркотичну речовину та направили на відповідну експертизу.

Правопорушником виявися 48-річний уродженець Миколаєва, якого затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.