СБУ заблокувала транснаціональний канал контрабанди героїну до Європи



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Оперативники СБУ встановили, що один із активних учасників угруповання планує перемістити оптову партію героїну

Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ України та УСБУ в Закарпатській області спільно з правоохоронними органами Румунії та Німеччини провели багатоетапну спецоперацію з викриття та ліквідації потужного міжнародного каналу контрабанди героїну до Європейського Союзу. Про це інформує прес-центр спецслужби.

У межах міжнародної взаємодії співробітники вітчизняної спецслужби отримали інформацію про функціонування каналу контрабанди героїну до європейських країн транзитом через територію України.

Оперативники СБУ встановили, що один із активних учасників угруповання планує перемістити оптову партію героїну з облаштованих у прикордонні «транзитних баз» до Європи. Правоохоронці затримали наркокур'єра на Закарпатті напередодні його виїзду до ЄС. 30 березня під час санкціонованих обшуків за місцями тимчасового зберігання наркотиків правоохоронці вилучили понад сто двадцять кілограм героїну. За цінами «чорного ринку» вартість виявленого «товару» становить майже десять мільйонів євро.

Ця спецоперація стала черговим етапом знешкодження транснаціонального наркотрафіка, організованого уродженцями однієї із країн Південно-Західної Азії, йдеться у повідомленні.

Раніше після вдалої спецоперації колег із Антинаркотичної служби Румунії та Кримінальної митної служби та Федерального кримінального відомства Німеччини по вилученню понад вісімдесяти кілограм героїну, українські правоохоронці не допустили транзит через Україну ще тридцяти кілограмів тяжких наркотиків, нагадали в СБУ.