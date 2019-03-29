У двох молодиків у Києві вилучено наркотиків майже на 2 млн грн



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Під час обшуку поліцейські вилучили близько півтора кілограма амфетаміну, майже 1000 пігулок екстазі, близько 2,5 кілограмів марихуани, 50 грамів метадону та 20 грамів кокаїну Фото: Нацполіція

Молодики збували наркотичні засоби через інтернет-магазин

Київські поліцейські викрили двох чоловіків за підозрою у збуті наркотичних засобів за допомогою мережі Інтернет. Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

«Під час проведення заходів, спрямованих на затримання осіб, які налагодили розгалужену мережу збуту наркотиків у місті Києві, працівники управління протидії наркозлочинності столичної поліції затримали 18-річного мешканця Миколаєва та 19-річного одесита, які організували збут наркотиків через Інтернет-магазин і розповсюджували їх за допомогою так званих закладок», - йдеться в повідомленні.

При проведенні невідкладного обшуку помешкання у Дарницькому районі, за місцем тимчасового проживання підозрюваних, із незаконного обігу поліцейські вилучили близько півтора кілограма амфетаміну, майже 1000 пігулок екстазі, близько 2,5 кілограмів марихуани, 50 грамів метадону та 20 грамів кокаїну. Вартість вилучених наркотичних засобів за цінами чорного ринку складає близько 1,8 млн гривень.

За даним фактом слідчим відділом Дарницького УП ГУНП в м. Києві розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання наркотичних засобів з метою збуту, що скоєно повторно) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Обох фігурантів затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Чоловікам обирають міру запобіжного заходу.