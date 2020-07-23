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    На очах у сина: під Києвом кілери з автоматів розстріляли скандального бізнесмена

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    Загиблий Ігор Плекан був віцепрезидентом боксерського клубу. Також його пов'язують з криміналітетом - На очах у сина: під Києвом кілери з автоматів розстріляли скандального бізнесмена
    Загиблий Ігор Плекан був віцепрезидентом боксерського клубу. Також його пов'язують з криміналітетом

    Кілери дали переляканому хлопчику шанс на порятунок і наказали тікати якнайдалі

    Група кілерів розстріляла у Бориспільському районі скандального 44-річного столичного бізнесмена, віцепрезидента боксерського клубу Ігоря Плекана. В автівці під час обстрілу перебував також семирічний син загиблого.

    Про це повідомляють «Надзвичайні новини».

    Зазначається, що із Плекан разом з семирічним сином їхав на дачу в селі Артемівка Бориспільського району, коли неподалік залізничного переїзду невідомі вискочила з кущів і почали впритул розстрілювати машину з автоматів.

    «У чоловіка влучили щонайменше чотири кулі, проте він зміг з’їхати з дороги у поле, проїхав ще 300 м і зателефонував дружині. Весь цей час поряд був син, якого дивом не поранили. Кілери дали переляканому хлопчику шанс на порятунок і наказали тікати якнайдалі», – йдеться у сюжеті.

    ЗМІ зазначає, що хлопчик побіг додому, а потім показав матері, де шукати батька. Проте рятувати його було запізно – поранення були смертельними.

    Дружина бізнесмена розповіла, що погрози від невідомих надходили регулярно, але чоловік весь час її заспокоював.

    «У поліцейських вже є оперативні напрацювання, найближчим часом будуть гучні затримання фігурантів вбивства», – запевняють журналісти.

    Нагадаємо, раніше одним з лідерів формації С14 Сергій Мазур в інтерв’ю «Главкому» заявив, що Ігор Плекан – кримінальний авторитет, який має «своє умовне кілерське бюро». Він також начебто паралельно займався «кришуванням» гральних автоматів та незаконних наливайок.

    кримінал бізнес вбивство Київщина автомобіль Сергій Мазур
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