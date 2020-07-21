Вбивство на українському курорті: у Затоці розстріляли родину



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Поліцейські затримали зловмисника, який застрелив подружжя підприємців із Затоки

20 липня, біля 4-ї години ранку до поліції надійшло повідомлення про стрілянину на території однієї з місцевих баз відпочинку. Прибувши за викликом, правоохоронці виявили на місці події тіла 50-річного власника бази та його 44-річної дружини.

Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

Для розшуку та затримання зловмисника в дію була введена спеціальна поліцейська операція «Сирена», і вже протягом години оперативники карного розшуку ГУНП та Білгород-Дністровського відділу поліції спільно з бійцями батальйону поліції особливого призначення та нацгвардійцями встановили та затримали стрілка. Він виявився 52-річним жителем Затоки.

Встановлено, що підозрюваний і загиблі були кумами, проте останні кілька років мали неприязні відношення через боргові зобов’язання. Напередодні ввечері правопорушник у стані сп’яніння приїхав до сімейної пари на базу відпочинку та влаштував сварку через гроші. Того разу конфлікт вдалося загасити і чоловік пішов геть. Однак вже вночі він повернувся, озброєний мисливською рушницею, і декілька разів вистрілив у бік подружжя. Від отриманих вогнепальних поранень потерпілі померли на місці.

Наразі за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження. Фігуранту повідомили про підозру за п.1 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України. До обрання запобіжного заходу його затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Імовірне знаряддя злочину - рушницю – поліцейські вилучили та направили на експертизу.

Тривають слідчі дії.