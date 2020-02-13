На Одеській трасі сталася смертельна ДТП: зіткнулися Toyota і ЗАЗ (відео)



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В результаті удару у пікапа сильно розбита передня частина Фото: скріншот відео

Водій ЗАЗ помер на місці аварії

Сьогодні, 13 лютого, на трасі Київ-Одеса сталася дорожньо-транспортна пригода з фатальними наслідками.

На Одеській трасі зіткнулися Toyota і ЗАЗ. Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

В результаті удару у пікапа сильно розбита передня частина. Водій автомобіля помер на місці ДТП.

На місці аварії працює екіпаж патрульної поліції. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП

Як повідомлялося, у середу, 12 лютого, вранці сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода на трасі Київ-Ковель. У смт Клавдієво лоб в лоб зіткнулися два автомобілі. В результаті ДТП загинула одна людина.